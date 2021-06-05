Удачные дни для пересадки и посева в июне 2021 года по лунному календарю
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Удачные дни для пересадки и посева в июне 2021 года по лунному календарю

9:40:376/5/2021Фото: pxhere
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В июне продолжаются работы в огороде. Они уже меньше связаны с посадками и посевами. поскольку основная масса овощей и зелени уже посажена. Но все равно июня - благоприятный месяц для таких видов работ.

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2 и 3 июня

Хорошие для для посевов и посадок любых культур. Высаживайте рассаду, сейте зелень и редиску, можно еще садить картофель и другие пасленовые культуры. Нельзя работать с химией.

6, 7, 8 июня

Эти дни более всего благоприятны для посадки плодовых деревьев, саженцев кустарников, многолетних культур. Можно высаживать корнеплоды, стричь газон. замачивать семена. Нежелательная пикировка и рыхление земли близко к корневой системе.

9 июня

Можно садить любые вьющиеся растения, рыхлить, полоть грядки, прореживать частые всходы. Нежелателен посев травы на газон и зелени.

11, 12, 13 июня

Хорошие дни для любых видов посева и посадок. Можно пересаживать растения, делать пикировку. Нельзя работать с химией.

14, 16, 17 июня

Можно сажать многолетние культуры: деревья и кустарники, делить корни растений, полоть и окучивать.

18, 19, 20 июня

Благоприятные дни для любых посадок и пересадок, для работы с корнями. Разрешены прищипывание, внесение подкормки, обрезка. Формируем огуречные плети.

29 и 30 июня

Разрешен в эти дни посев любых культур, посадка рассады, высаживание саженцев деревьев и ягодных кустарников. Хорошо садить горох и фасоль. Нельзя работать с химией.

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