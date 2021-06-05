Удачные дни для пересадки и посева в июне 2021 года по лунному календарю

2 и 3 июня
Хорошие для для посевов и посадок любых культур. Высаживайте рассаду, сейте зелень и редиску, можно еще садить картофель и другие пасленовые культуры. Нельзя работать с химией.
6, 7, 8 июня
Эти дни более всего благоприятны для посадки плодовых деревьев, саженцев кустарников, многолетних культур. Можно высаживать корнеплоды, стричь газон. замачивать семена. Нежелательная пикировка и рыхление земли близко к корневой системе.
9 июня
Можно садить любые вьющиеся растения, рыхлить, полоть грядки, прореживать частые всходы. Нежелателен посев травы на газон и зелени.
11, 12, 13 июня
Хорошие дни для любых видов посева и посадок. Можно пересаживать растения, делать пикировку. Нельзя работать с химией.
14, 16, 17 июня
Можно сажать многолетние культуры: деревья и кустарники, делить корни растений, полоть и окучивать.
18, 19, 20 июня
Благоприятные дни для любых посадок и пересадок, для работы с корнями. Разрешены прищипывание, внесение подкормки, обрезка. Формируем огуречные плети.
29 и 30 июня
Разрешен в эти дни посев любых культур, посадка рассады, высаживание саженцев деревьев и ягодных кустарников. Хорошо садить горох и фасоль. Нельзя работать с химией.