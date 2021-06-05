Когда сеять морковь в июне для дальнейшего хранения?
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05.06
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Когда сеять морковь в июне для дальнейшего хранения?

11:20:526/5/2021Фото: pxhere
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Чтобы запастись качественными корнеплодами так, чтобы они смогли сохраниться всю зиму, нужно выбирать среднеспелые сорта и сеять их в июне или даже в июле, если у вас долго не наступает осень со снегом.

морковь
Ранняя морковь не годится для долговременного хранения

Морковь относят к морозоустойчивым культурам. ее можно сеять поздней осенью практически под снег и ранней весной, как только снег сошел. Семена не перемерзают и всходы не боятся низких температур. Как только наступает теплая погода, так наша морковочка начинает расти и радовать глаз.

Особенно первого урожая ждут дети - похрустеть сладкой морковкой со своей грядки - это так вкусно! Ради этого только и садят морковь рано весной и поздно осенью - для употребления ее в свежем виде летом прямо с грядки. Зимнего хранения такая морковь не перенесет.

Чтобы запастись качественными корнеплодами так, чтобы они смогли сохраниться всю зиму, нужно выбирать среднеспелые сорта и сеять их в июне или даже в июле, если у вас долго не наступает осень со снегом.

Морковь на грядках выдерживают прямо до самых заморозков - она не боится низких температур, но до минуса ее лучше на грядке не держать.

Учтите, что при посеве моркови летом, ее придется часто и обильно поливать, потому что влаги летом в почве мало, не так как весной.

Самые хорошие дни

3, 4, 8, 9, 12, 13, 21 июня

Хорошие дни

10, 15, 19, 24, 26, 28, 29 июня

Средние дни

2, 5, 7, 14, 22, 25, 27 июня

Неподходящие дни

1, 11, 17, 20, 23, 30 июня

Самые неподходящие дни

6, 16, 18 июня

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