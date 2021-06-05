Когда сеять морковь в июне для дальнейшего хранения?

Морковь относят к морозоустойчивым культурам. ее можно сеять поздней осенью практически под снег и ранней весной, как только снег сошел. Семена не перемерзают и всходы не боятся низких температур. Как только наступает теплая погода, так наша морковочка начинает расти и радовать глаз.
Особенно первого урожая ждут дети - похрустеть сладкой морковкой со своей грядки - это так вкусно! Ради этого только и садят морковь рано весной и поздно осенью - для употребления ее в свежем виде летом прямо с грядки. Зимнего хранения такая морковь не перенесет.
Чтобы запастись качественными корнеплодами так, чтобы они смогли сохраниться всю зиму, нужно выбирать среднеспелые сорта и сеять их в июне или даже в июле, если у вас долго не наступает осень со снегом.
Морковь на грядках выдерживают прямо до самых заморозков - она не боится низких температур, но до минуса ее лучше на грядке не держать.
Учтите, что при посеве моркови летом, ее придется часто и обильно поливать, потому что влаги летом в почве мало, не так как весной.