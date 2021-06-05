Хоккеисты Канады разгромили сборную США со счетом 4:2 в Риге
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Хоккеисты Канады разгромили сборную США со счетом 4:2 в Риге

9:59:536/5/2021Фото: EPA/Vostock-photo
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В финале Канада сыграет против победителя второго полуфинала, в котором встретятся сборные Финляндии и Германии. Старт второго полуфинала запланирован на 18:15 мск.

Джейсон Робертсон (слева) из США в бою против Максима Комтуа из Канады

Хоккеисты сборной Канады нанесли поражение национальной команде США в полуфинале чемпионата мира в Риге.

Встреча завершилась со счетом 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) в пользу Канады, пишет Интерфакс.

Счет в матче на третьей минуте открыл канадец Брэндон Пирри. На 18-й минуте игрок сборной США Колин Блэквелл сравнял счет. Вновь вывел Канаду вперед Эндрю Манджапане, который оформил дубль (25-я и 41-я минуты). На 44-й минуте американец Александр Хмелевски отыграл одну шайбу. Окончательный счет установил канадец Джастин Данфорт, забивший в пустые ворота на 60-й минуте.

На 31-й минуте судья не засчитал гол канадца Адама Хенрика.

В финале Канада сыграет против победителя второго полуфинала, в котором встретятся сборные Финляндии и Германии. Старт второго полуфинала запланирован на 18:15 мск.

Действующим чемпионом мира является Финляндия, которая выиграла турнир в 2019 году. В 2020 году чемпионат не проводился из-за коронавируса.

Чемпионат мира проходит в Риге с 21 мая по 6 июня.

Ранее канадские хоккеисты выбили из турнира сборную России, победив ее в четвертьфинале.

Канада и США встречались на групповом этапе ЧМ-2021. Тогда победила сборная США - 5:1.

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