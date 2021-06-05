Тонущих в болотной трясине подростков спасли полицейские

Патрулируя территорию, сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по Воронежу лейтенант полиции Артем Рябиков, младший лейтенант полиции Андрей Степанов и сержант полиции Александр Молчанов получили от дежурного информацию о том, что на окраине города в районе улицы Зеленко со стороны болота доносятся крики о помощи, сообщает сайт МВД России.
Полицейские незамедлительно направились на место происшествия. Быстро темнело. Среди болотной травы никого не было видно. Тогда Андрей Степанов обвязался автомобильным тросом и направился туда, откуда слышались голоса ребят. Несколько раз он проваливался в трясину, но ему удавалось выбраться. Пройдя метров тридцать, патрульный увидел потерпевших. Он протянул им длинную палку, за которую ухватился один из подростков. Полицейский вытянул его из опасного места и вывел на берег. А затем вернулся за его товарищем и также помог ему выбраться.
Как выяснилось, дети ничего не знали о болоте и, решив сократить путь к дому, увязли в нем.
-После благополучного завершения спасательной операции сотрудники полиции продолжили патрулирование административного участка, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.