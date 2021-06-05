Супруга инспектора ГИБДД Александра Гусева, после выстрела которого погиб 19-летний Векил Абдуллаев, заявила СМИ об угрозах, но в полиции Новосибирской области заявили, что ее слова не соответствуют действительности.
-При опросе супруги сотрудника установлено, что женщина сделала публичное заявление по совету своего адвоката с целью привлечения к указанной ситуации внимания общественности, - сообщили в МВД. - Каких-либо угроз в ее адрес и ее родственников не поступало.
Так же накануне полиция опровергла, что в Мошково приезжали представители азербайджанской диаспоры.
-В ряде СМИ и сети Интернет получила распространение информация о якобы приезжавших в посёлок Мошково Новосибирской области 60 вооружённых представителях азербайджанской диаспоры, которые окружили больницу и местное отделение полиции, а также высказывали угрозы в адрес сотрудников полиции. Указанная информация не соответствует действительности и носит фейковый характер.
Обстановка в поселке спокойная и находится под полным контролем правоохранительных органов.
Напомним, что по указанию главы СК РФ 4 июня полицейского Александра Гусева освободили из-под стражи под подписку о невыезде. А двое знакомы Векила Абдуллаева, которые в момент ЧП были с ним, суд арестовал 5 июня.
Супруге случайно застрелившего Векила Абдуллаева полицейского никто не угрожал, заявили в МВД
При опросе супруги сотрудника установлено, что женщина сделала публичное заявление по совету своего адвоката с целью привлечения к указанной ситуации внимания общественности, - сообщили в МВД.
Супруга инспектора ГИБДД Александра Гусева, после выстрела которого погиб 19-летний Векил Абдуллаев, заявила СМИ об угрозах, но в полиции Новосибирской области заявили, что ее слова не соответствуют действительности.
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От редакции
Простят полицейского?
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