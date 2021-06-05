В Санкт-Петербурге мужчина на электросамокате сбил 5-летнюю девочку, самокат утопил в Неве. Смотрите видео

Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу расследуется уголовное, возбужденное по поручению Председателя СК России по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда по неосторожности).
По данным следствия, 2 июня 2021 года в Невском районе города мужчина, управляя электросамокатом, совершил наезд на 5-летнюю девочку и скрылся с места происшествия.
Потерпевшая в тяжелом состоянии была госпитализирована в больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь. 4 июня 2021 года в результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД России в кратчайшие сроки в Ленинградской области задержан скрывавшийся подозреваемый. Им оказался 36-летний Вадим Бушуев, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных ч.3. ст. 3, п. «г» ч.4 ст. 228.1, п.п. «а,б» ч.3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотиков), в отношении которого в августе 2020 года судом мера пресечения в виде подписки о невыезде изменена на заключение под стражу.
Прибывшим для проведения обыска сотрудникам правоохранительных органов Бушуев не открывал дверь, выбросил в окно сумку с наркотическими веществами. В арендуемой им квартире были обнаружены и изъяты предметы, свидетельствующие о причастности к незаконному обороту наркотиков, а также рубашка, в которой он был в момент наезда на девочку.
В ходе допроса в качестве подозреваемого Бушуев признался в совершенном преступлении в отношении девочки, а также показал, что опасаясь уголовной ответственности, утопил самокат в реке Нева и с целью маскировки своей внешности изменил цвет волос.
В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, с его участием запланированы следственные действия.
Кроме того, следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу по поручению Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) в отношении мужчины 1998 года рождения. По данным следствия, подозреваемый днем 2 июня 2021 года на тротуаре у дома по Московскому проспекту, управляя арендованным электросамокатом, совершил наезд на 4-летнего мальчика, причинив последнему телесные повреждения различной степени тяжести. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.
Помимо этого, Председатель СК России поручил доложить и об обстоятельствах новых случаев травмирования детей. В СМИ сообщалось о том, что девушка на электросамокате сбила четырехлетнюю девочку в Выборгском районе Санкт-Петербурга, также в другом районе города был сбит 12-летний мальчик. Дети получили различные травмы. Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу устанавливаются все обстоятельства произошедшего.