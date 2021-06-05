Как себя чувствует раненная стрелком с балкона девочка в Екатеринбурге, сообщил Минздрав
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Как себя чувствует раненная стрелком с балкона девочка в Екатеринбурге, сообщил Минздрав

10:51:046/5/2021Фото: скрин с видео
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После 4-часовой операции ребенок находился в медикаментозном сне на искусственной вентиляции легких.

Задержание стрелка следователями СК

Девочка, раненная жителем Екатеринбурга при стрельбе с балкона, находится в сознании, ее состояние тяжелое, но стабильное, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
Ранее заведующий отделением реанимации областной детской больницы №1 Виталий Лазутин говорил, что в больнице девочке провели операцию, которая длилась четыре часа и "прошла достаточно успешно". Затем ребенок находился в медикаментозном сне на искусственной вентиляции легких.
"Состояние стабильное, тяжелое, дышит самостоятельно, снята с ИВЛ, в сознании", - сказал собеседник агентства.
Вечером в минувшее воскресенье житель Екатеринбурга Сергей Болков открыл огонь с балкона своей квартиры, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии. СК возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух лиц, в том числе малолетнего, и посягательстве на жизнь правоохранителя. Болков арестован до 29 июля.

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