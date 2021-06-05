Девочка, раненная жителем Екатеринбурга при стрельбе с балкона, находится в сознании, ее состояние тяжелое, но стабильное, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
Ранее заведующий отделением реанимации областной детской больницы №1 Виталий Лазутин говорил, что в больнице девочке провели операцию, которая длилась четыре часа и "прошла достаточно успешно". Затем ребенок находился в медикаментозном сне на искусственной вентиляции легких.
"Состояние стабильное, тяжелое, дышит самостоятельно, снята с ИВЛ, в сознании", - сказал собеседник агентства.
Вечером в минувшее воскресенье житель Екатеринбурга Сергей Болков открыл огонь с балкона своей квартиры, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии. СК возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух лиц, в том числе малолетнего, и посягательстве на жизнь правоохранителя. Болков арестован до 29 июля.
Как себя чувствует раненная стрелком с балкона девочка в Екатеринбурге, сообщил Минздрав
После 4-часовой операции ребенок находился в медикаментозном сне на искусственной вентиляции легких.
Девочка, раненная жителем Екатеринбурга при стрельбе с балкона, находится в сознании, ее состояние тяжелое, но стабильное, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.
Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.
Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
От редакции
Как надо наказать стрелка?
Ваше мнение ценно: оставьте комментарий
На нашем сайте нельзя:
- нецензурно выражаться;
- писать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов;
- угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить";
- писать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания;
- прямо или косвенно способствовать разжиганию межнациональной розни, в том числе и ущемлению прав или оскорблению других пользователей сайта на основе их расы, национальности или религиозных убеждений;
- публиковать комментарии, содержащие рекламные материалы;
- публиковать комментарии, содержащие информацию о средствах и способах лишения жизни;
- публиковать комментарии, написанные целиком заглавными буквами;
- обсуждать действия модераторов;
- публиковать комментарии, противоречащие законодательству РФ.
Администрация имеет право на свое усмотрение удалять комментарии с элементами троллинга, то есть провоцирующие на флейм, конфликты, мешающие обсуждению, уводящие от темы, а так же комментарии, переводящие конструктивное обсуждение в перепалку, вброс клеветы, компромата и слухов. Решение по удалению подобных комментариев единолично принимает дежурный модератор.