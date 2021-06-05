"Серьезная революция" произойдет в здравоохранении в ближайшие 10-15 лет, роль и значимость этой отрасли сильно возрастет, заявил в субботу помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин, выступая на ПМЭФ, пишет РИА Новости.
"Мне кажется, одна из таких ключевых историй ближайших 10-15 лет – это серьезная революция в здравоохранении… Нужно понимать, что это очень большая отрасль и очень важная, и ее роль и значимость будет расти кардинально в ближайшие годы", - сказал Орешкин, выступая в студии "Знание" на ПМЭФ.
По его словам, в отрасли "будет происходить технологическая революция, там будет происходить изменение бизнес-процессов, приводящих к экосистемной модели в здравоохранении".
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.
"Серьезную революцию" пообещали России в ближайшие 10-15 лет
Произойдет революция в здравоохранении в ближайшие 10-15 лет, пообещал помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин, выступая на ПМЭФ.
"Серьезная революция" произойдет в здравоохранении в ближайшие 10-15 лет, роль и значимость этой отрасли сильно возрастет, заявил в субботу помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин, выступая на ПМЭФ, пишет РИА Новости.
Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.
Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.
Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
От редакции
Дождемся?
Ваше мнение ценно: оставьте комментарий
На нашем сайте нельзя:
- нецензурно выражаться;
- писать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов;
- угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить";
- писать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания;
- прямо или косвенно способствовать разжиганию межнациональной розни, в том числе и ущемлению прав или оскорблению других пользователей сайта на основе их расы, национальности или религиозных убеждений;
- публиковать комментарии, содержащие рекламные материалы;
- публиковать комментарии, содержащие информацию о средствах и способах лишения жизни;
- публиковать комментарии, написанные целиком заглавными буквами;
- обсуждать действия модераторов;
- публиковать комментарии, противоречащие законодательству РФ.
Администрация имеет право на свое усмотрение удалять комментарии с элементами троллинга, то есть провоцирующие на флейм, конфликты, мешающие обсуждению, уводящие от темы, а так же комментарии, переводящие конструктивное обсуждение в перепалку, вброс клеветы, компромата и слухов. Решение по удалению подобных комментариев единолично принимает дежурный модератор.