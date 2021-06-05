"Серьезную революцию" пообещали России в ближайшие 10-15 лет
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"Серьезную революцию" пообещали России в ближайшие 10-15 лет

11:11:306/5/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Произойдет революция в здравоохранении в ближайшие 10-15 лет, пообещал помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин, выступая на ПМЭФ.

Много лет революцию в медицине ждет потолок лор-отделения Бердска

"Серьезная революция" произойдет в здравоохранении в ближайшие 10-15 лет, роль и значимость этой отрасли сильно возрастет, заявил в субботу помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин, выступая на ПМЭФ, пишет РИА Новости.
"Мне кажется, одна из таких ключевых историй ближайших 10-15 лет – это серьезная революция в здравоохранении… Нужно понимать, что это очень большая отрасль и очень важная, и ее роль и значимость будет расти кардинально в ближайшие годы", - сказал Орешкин, выступая в студии "Знание" на ПМЭФ.
По его словам, в отрасли "будет происходить технологическая революция, там будет происходить изменение бизнес-процессов, приводящих к экосистемной модели в здравоохранении".
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.

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