Почему в семье рождаются только мальчики или девочки? Научное исследование и ответ врача
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
05.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Почему в семье рождаются только мальчики или девочки? Научное исследование и ответ врача

1:00:246/6/2021,Мария РодченковаФото: https://www.publicdomainpictures.net/
0

Некоторые люди до сих пор считают, что если выполнить ряд действий, то можно зачать ребенка необходимого пола, например, мальчика. О том, правда ли это и почему в семье рождаются только мальчики или девочки - в нашем материале.

Кроме этого, им удалось обнаружить, что, если в одной семье есть два ребенка, то скорее всего следующими будут девочка и мальчик

Некоторые люди до сих пор считают, что если выполнить ряд действий, то можно зачать ребенка необходимого пола, например, мальчика. О том, правда ли это и почему в семье рождаются только мальчики или девочки - в нашем материале.

Существует ряд мифов о том, что, если, например, вычислить дату зачатия, пить специальные настои, ориентироваться на лунные циклы, употреблять только определенную пищу, то получится зачать ребенка нужной половой принадлежности. Также бытовали теории о том, что рождение детей одного и того же пола в одной семье не случайность, а закономерность, которая передается по наследству. Например, пол ребенка может зависеть от типа сперматозоидов отца, однако подтвердить это никому так и не удалось. На самом деле, масштабные новейшие научные исследования доказывают обратное. В 2020 году вышло одно из них. Работа была обнародована в авторитетном издании Proceeding softhe Royal Society B.

Согласно научным данным то, что у родителей рождаются только мальчики или девочки - самая настоящая случайность, не более. Учеными были проанализированы все данные о рожденных детях в Швеции начиная с 1932 года. В исследовании приняли участие более 6 миллионов человек, дети которые появились на свет до 2014 года. Специалисты пытались выяснить были ли двоюродные братья и сестры одного пола. В итоге, окончательные данные показали, что такой закономерности нет. Ученые руководствовались тем фактом, что, если такая закономерность возможна и наследуется, то у сестер и братьев должно быть потомство, у которого есть одинаковое соответствие. То есть рождаются только девочки или только мальчики.

Кроме этого, им удалось обнаружить, что, если в одной семье есть два ребенка, то скорее всего следующими будут девочка и мальчик. Если же у родителей детей больше, то вероятность появления на свет мальчика немного выше. При этом, даже руководствуясь такими данными вычислить пол будущего ребенка невозможно. Результаты научной работы доказывают, что любые спекуляции по поводу половой принадлежности будущих детей неверны, и пол таким образом предугадать невозможно.

Эксперт, врач Владислав Павленков подтвердил “Курьер. Среда. Бердск” этот факт. Отвечая на вопрос о том, почему в семье рождаются только мальчики или девочки, он сказал:
- Тут как повезет, у людей это получается случайно и никаких научных подтверждений обратного нет.

Самый двуличный знак Зодиака: от общения с ним - сплошной негатив
Плохая весть о тех, кто сделал Covid-вакцину: что у них находят
Человек стареет рывками: названы три точных возраста
Роднина ответила назвавшей ее дурой Тарасовой
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Самый двуличный знак Зодиака: от общения с ним - сплошной негатив
Плохая весть о тех, кто сделал Covid-вакцину: что у них находят
Человек стареет рывками: названы три точных возраста
Сделавших Covid-вакцину людей огорчили: что у них находят
зачатиерождаются одни мальчикирождаются одни девочки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Сколько у вас мальчиков и сколько девочек?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Почему в семье рождаются только мальчики или девочки? Научное исследование и ответ врача
    1:00:24 6/6/2021
    Почему в семье рождаются только мальчики или девочки? Научное исследование и ответ врача
    Когда сеять морковь в июне для дальнейшего хранения?
    11:20:52 6/5/2021
    Когда сеять морковь в июне для дальнейшего хранения?
    "Серьезную революцию" пообещали России в ближайшие 10-15 лет
    11:11:30 6/5/2021
    "Серьезную революцию" пообещали России в ближайшие 10-15 лет
    Как себя чувствует раненная стрелком с балкона девочка в Екатеринбурге, сообщил Минздрав
    10:51:04 6/5/2021
    Как себя чувствует раненная стрелком с балкона девочка в Екатеринбурге, сообщил Минздрав
    В Санкт-Петербурге мужчина на электросамокате сбил 5-летнюю девочку, самокат утопил в Неве. Смотрите видео
    10:35:51 6/5/2021
    В Санкт-Петербурге мужчина на электросамокате сбил 5-летнюю девочку, самокат утопил в Неве. Смотрите видео
    Супруге случайно застрелившего Векила Абдуллаева полицейского никто не угрожал, заявили в МВД
    10:28:30 6/5/2021
    Супруге случайно застрелившего Векила Абдуллаева полицейского никто не угрожал, заявили в МВД
    С Днём мелиоратора открытки и поздравления на 6 июня 2021 года
    10:20:08 6/5/2021
    С Днём мелиоратора открытки и поздравления на 6 июня 2021 года
    Тонущих в болотной трясине подростков спасли полицейские
    10:16:18 6/5/2021
    Тонущих в болотной трясине подростков спасли полицейские
    Хоккеисты Канады разгромили сборную США со счетом 4:2 в Риге
    9:59:53 6/5/2021
    Хоккеисты Канады разгромили сборную США со счетом 4:2 в Риге
    Горячая и красивая пара - Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
    9:52:33 6/5/2021
    Горячая и красивая пара - Дженнифер Лопес и Бен Аффлек