Почему в семье рождаются только мальчики или девочки? Научное исследование и ответ врача

Некоторые люди до сих пор считают, что если выполнить ряд действий, то можно зачать ребенка необходимого пола, например, мальчика. О том, правда ли это и почему в семье рождаются только мальчики или девочки - в нашем материале.
Существует ряд мифов о том, что, если, например, вычислить дату зачатия, пить специальные настои, ориентироваться на лунные циклы, употреблять только определенную пищу, то получится зачать ребенка нужной половой принадлежности. Также бытовали теории о том, что рождение детей одного и того же пола в одной семье не случайность, а закономерность, которая передается по наследству. Например, пол ребенка может зависеть от типа сперматозоидов отца, однако подтвердить это никому так и не удалось. На самом деле, масштабные новейшие научные исследования доказывают обратное. В 2020 году вышло одно из них. Работа была обнародована в авторитетном издании Proceeding softhe Royal Society B.
Согласно научным данным то, что у родителей рождаются только мальчики или девочки - самая настоящая случайность, не более. Учеными были проанализированы все данные о рожденных детях в Швеции начиная с 1932 года. В исследовании приняли участие более 6 миллионов человек, дети которые появились на свет до 2014 года. Специалисты пытались выяснить были ли двоюродные братья и сестры одного пола. В итоге, окончательные данные показали, что такой закономерности нет. Ученые руководствовались тем фактом, что, если такая закономерность возможна и наследуется, то у сестер и братьев должно быть потомство, у которого есть одинаковое соответствие. То есть рождаются только девочки или только мальчики.
Кроме этого, им удалось обнаружить, что, если в одной семье есть два ребенка, то скорее всего следующими будут девочка и мальчик. Если же у родителей детей больше, то вероятность появления на свет мальчика немного выше. При этом, даже руководствуясь такими данными вычислить пол будущего ребенка невозможно. Результаты научной работы доказывают, что любые спекуляции по поводу половой принадлежности будущих детей неверны, и пол таким образом предугадать невозможно.
Эксперт, врач Владислав Павленков подтвердил “Курьер. Среда. Бердск” этот факт. Отвечая на вопрос о том, почему в семье рождаются только мальчики или девочки, он сказал:
- Тут как повезет, у людей это получается случайно и никаких научных подтверждений обратного нет.