С Днём друзей открытки очень красивые на 9 июня и яркие поздравления
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С Днём друзей открытки очень красивые на 9 июня и яркие поздравления

7:20:586/8/2021Фото: bonnycards.ru
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Международный день друзей – всемирный праздник посвященный дружбе. В России в 2021 году Международный день друзей отмечается 9 июня и проходит на неофициальном уровне.

День друзей

Чтоб стала жизнь счастливей,
Ярче, веселей,
Тебя я поздравляю
Сегодня с Днем друзей.

Дружбе на страшны
Ни время, ни года,
Если мы друзья —
То это навсегда.

Они Всю жизнь с тобой
Идут незримо рядом,
Радуются вместе,
Помогут, если надо.

Пусть наша дружба крепнет,
Растет пусть круг друзей,
Желаю, чтоб гордились
Мы дружбою своей.

День друзей

Сколько прожито моментов,
Сколько пройдено дорог,
Жизнь пусть ваша будет светлой,
И не нужен мне предлог,
Чтобы искренне поздравить,
И здоровья пожелать,
В День друзей — всю грусть оставить,
Чтоб наш праздник отмечать!
Пусть же счастье к Вам примчится,
Мои верные друзья,
Пусть мечта осуществиться,
Радости желаю я,
Жить с любовью в своем сердце,
Бережно её хранить,
Чтобы помогла согреться
Она вам в хмурые дни!

День друзей

С праздником, мои друзья!
Там где вы, всегда и я.
Вместе сможем всех порвать,
Коль не будем горевать.

День за днем идем мы в ногу
По проторенной дороге.
Если неизвестен путь,
Мы освоим как-нибудь,

Ни на чем не погорим,
Все вершины покорим.
С другом и беда пустяк.
В общем, мне без вас никак.

День друзей

Источник: bonnycards.ru, pozdravok.ru

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