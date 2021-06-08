Почему депутаты Бердска читают "Курьер. Среда. Бердск": "Потому что он наш, родной"
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Почему депутаты Бердска читают "Курьер. Среда. Бердск": "Потому что он наш, родной"

2:20:166/8/2021,Алиса ЕршоваФото: «Курьер. Среда. Бердск»
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Редакция решила узнать, насколько популярен «Курьер. Среда. Бердск» в городе: читают ли его депутаты и какие еще новостные сайты их интересуют.

Депутаты Бердска читают разные СМИ
Депутаты Бердска читают разные СМИ

Летом 2021 года "Курьер. Среда. Бердск" отметит свое 18-летие. Цифра серьезная - для человека этот возраст говорит о совершеннолетии. За многие годы жизни издания сотрудники редакции показывали и рассказывали жителям Бердска обо все без прикрас. Возможно, из-за этого отношение власти Бердска к "Курьер. Среда. Бердск" находится в натянутом состоянии. Например, журналисту "Курьер. Среда. Бердск" запрещают посещать аппаратные совещания с главой города, а ответы на запросы предоставляются с отсрочкой по два месяца. За эти годы многое бывало, наш сайт даже некоторые мэры запрещали читать чиновникам мэрии, сегодня же курьеровцев некоторые местные "высокие" чины пытаются "лишить" доступа к информации, наивно полагая, что тем самым делают благо городу и горожанам. Пишут жалобы в полицию и другие инстанции, требуя возбудить уголовные дела на главного редактора и журналистов. Как говорится, всего не перечислишь.

Как говорит один из депутатов совета депутатов Бердска, у «Курьера» своя специфика. Мы решили узнать, читают ли сайт или газету «Курьер. Среда. Бердск» народные избранники Бердска, и какие еще издания находятся в их поле зрения.

«У вас информация по-другому подается»: почему депутаты читают «Курьер»

Оказывается, депутаты относятся к СМИ в целом очень по-разному:

- Все местные, практически все региональные издания читаю, конечно, больше по Новосибирску, по области. Из конкретного - портал ЖКХ, Бердский курьер (старое название «Курьер. Среда. Бердск» - прим. ред), Бердск Онлайн, - отвечает действующий депутат Андрей Ковальский.

На вопрос, почему именно он читает сайт «Курьер. Среда. Бердск» Андрей Ковальский ответил:

- Я не могу сказать, что вы вот так прям лучше других, просто вы даете одну информацию, другие дают другую информацию. У вас информация по-другому подается. Хочется знать другую точку зрения.

«Времени нет читать» - почему депутат может и вовсе ничего не читать?

Если некоторые депутаты, как Андрей Ковальский, читают практически все СМИ, то другие не уделяют столько внимания, что и где пишется:

- Нет, не читаю СМИ. Времени нет читать, - сказал бывший депутат 4-ого созыва, ответственный за участок №1 Андрей Никулин.

- Что попадется, то и читаю, - отвечает депутат Дмитрий Кудинов. - Основное, чтобы постоянно какое-то новостное издание курировал, такого нет. Больше узнаю лично, чем в газетах. Потому что, сами знаете, - уточняет он, - журналист может немножко, даже не специально, но иначе что-то передать, поэтому я доверяю больше личной информации.

«Только о плохом»: насколько объективен «Курьер»?

Многие депутаты читают сайт или газету «Курьер. Среда. Бердск», чтобы узнать некое «альтернативное» мнение, а кто-то и вовсе прямо говорит, что наше издание пишет только о плохом:

- Да, с самого начала читаю, я вообще обычно все газеты смотрю. Каждый должен позицию свою высказывать, так и надо. Надо только объективно писать, не только про плохое, но и про хорошее тоже. У нас в Бердске и хорошего много делается, - говорит депутат избирательного округа №5 Иван Минин из «Единой России».

- Из газет я читаю только «Свидетель», - говорит депутат Николай Сычев. - В электронном виде читаю «Бердские новости», «Бердск-Онлайн», «Курьер» тоже читаю. Интересно читать о том, как город развивается, о городском хозяйстве, о проблемах, о культуре, о спорте, о детях. Мне по долгу службы положено все знать как депутату. В «Бердск-Онлайн» одно, у вас другое направление, вы по-разному пишете. Все зависит от уровня специалистов, журналистов, кто в чем разбирается, того и читаю, - рассказывает депутат от избирательного участка №17.

Увлекательные диалоги

Были и весьма немногословные депутаты, например, депутат Андрей Некрасов выразился очень кратко и емко: «Без комментариев, до свидания» и положил трубку. Евгения Перфилова ответила так: «Читаю все издания. Все, какие есть», и на вопрос, почему именно она читает, например, «Курьер. Среда. Бердск» объяснила: «Просто читаю».

Пообщаться с журналистом не хотел и Александр Окунев. С ним произошел весьма любопытный диалог, который мы приведем полностью:

- Здравствуйте, это редакция «Курьер. Среда. Бердск». Хотелось бы задать вам вопрос как депутату: какие издания (федеральные, региональные, местные) вы читаете?
- А телефон вы мой где взяли?
- Разве это так важно?
- Принципиально важно.
- А на вопрос вы сможете ответить?
- Конечно, после того, как вы на мой ответите.
- Мы вам не сможем этого сказать, извините.
- Ну и я вам тогда не скажу, - закончил депутат участка №19 Александр Окунев и бросил трубку.

Оригинальным также был ответ бывшего спикера Совета депутатов Валерия Бадьина. Он ответил: «Бердский Вестник» и отказался отвечать на любые дальнейшие вопросы - в телефонной трубке звучала оглушительная тишина.

«Потому что оно наше, бердское»: первыми рассказываем, где что происходит

Очень патриотичный ответ прозвучал из уст Николая Бауэра - депутат читает Тайга. Инфо и «Курьер. Среда. Бердск», остальное - «по мелочи». На вопрос, почему именно «Курьер» Николай Николаевич ответил кратко, но с гордостью: «Потому что оно наше, бердское».

Светлана Уварова, депутат от избирательного округа №13 ответила на вопрос корреспондента так:

- Читаю всё, что возможно. «Курьер. Среда. Бердск» в том числе, чтобы знать, где что происходит и как на это реагировать.

- Печатные издания я не читаю, только «Консультант» или «Гарант» по работе. Из сайтов читаю НГС и «Курьер. Среда. Бердск», но мало. Во-первых, некогда, а во-вторых, новости города я и так знаю, - сообщила депутат 23-тьего избирательного округа Елена Бороздина.

«Агрессивная реклама»: кто начинает утро с «Курьера»?

Было приятно услышать и ярко-положительные комментарии - наше издание некоторые депутаты хвалили, называли объективным и даже говорили, что начинают с него каждое утро:

- Что гугл дает, то я и читаю. С «Курьер. Среда. Бердск» каждое утро начинаю. Я вообще много читаю, и книжек тоже много читаю. Правда, не в бумажном варианте, в бумажном хуже, - рассказал депутат Дмитрий Медников.

На вопрос, почему он читает сайт «Курьер. Среда. Бердск», тем более, каждое утро, депутат ответил:

- У вас очень агрессивная реклама, волей-неволей все равно на вас попадаешь.

«Самое актуальное СМИ»: злободневные вопросы обеспечивают любовь читателей

- Я читаю «Курьер. Среда. Бердск» и «Свидетель». «Курьер» читаю за то, что там самые актуальные новости, я новостей не знаю, так что это самое актуальное СМИ для меня, - пояснила депутат избирательного участка №25 Елена Белова.

- Читаю «Курьер. Среда. Бердск», «Бердск-Онлайн», «Тайга. Инфо», но всё-таки больше Фейсбук. «Курьер» читаю за то, что поднимаете злободневные вопросы, у вас самый объективный взгляд, - похвалил редакцию депутат избирательного участка №26 Алексей Осин.

Удивительно, что из 15 депутатов, до которых редакция смогла дозвониться, большинство читают «Курьер. Среда. Бердск»: 11 из них подтвердили это и рассказали, за что любят наше издание. Приятно осознавать, что даже депутаты считают этот сайт полезным городу и читают его, чтобы узнать новости Бердска, ведь именно для этого и работает весь коллектив редакции.

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