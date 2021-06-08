Мощная магнитная буря не утихнет сутки 8 июня 2021: Как здоровый образ жизни поможет метеопатам в геомагнитный шторм

8 июня 2021 года сильнейшая магнитная буря прогремит на нашей планете. С 21 часа 7 июня и сутки напролет 8 июня в магнитном поле Земли ожидаются хаотические изменения электрических характеристик магнитного поля планеты. Сила колебаний по данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнце составит 4-5 баллов. Бури на Земле являются результатом вспышек и взрывов на Солнце, в результате которых в космос устремляется огромное количество солнечного ветра - поток плазмы. Заряженные частицы с солнечной поверхности в том случае, если попадают в атмосферу Земли с огромной скоростью, оказывают мощное влияние на магнитное поле планеты, внося хаос и вызывая бурю.
8 июня начнется с малой геомагнитной бури, до полудня специалисты прогнозируют кратковременные спады и мгновенные усиления магнитных “качелей” с периодом 3 часа. Это время будет очень сложным для метеопатов. Такая магнитная буря опасна и для здоровых людей. В такие моменты повышается вероятность тромбообразования, поэтому для людей с повышенной вязкостью крови следует принимать лекарства, улучшающие текучесть крови. Делать это следует естественно после консультации и под наблюдением врача.
Возможно обострение ишемической болезни сердца, в такую колеблющуюся магнитную бурю возрастает число гипертонических кризов, необходимо следить за артериальным давлением и стараться стабилизировать показания тонометра. Продолжительная магнитная буря способствует проявлению агрессивности людей, увеличивается число преступлений и бытовых конфликтов. Чтобы не нарушить спокойно течение жизни, соблюдайте здоровый образ жизни.
Что же такое здоровый образ жизни? Это комплекс мер для профилактики болезней, направленных на улучшение здоровья. В его основе 7 основных правил:
- Физическая активность;
- Полноценный сон и отдых;
- Отсутствие вредных привычек;
- Правильное питание;
- Закаливающие процедуры;
- Гигиена и уход;
- Эмоциональный настрой.
Если в течение 21 дня следовать правилам здорового образа жизни, то сформируется привычка, которая поможет вашему организму легко подстраиваться под любые изменения окружающей среды. Важно соблюдать все 7 пунктов правил, если вы занимаетесь правильно питаетесь и регулярно занимаетесь спортом и при этом курите, то сложно ждать позитивных изменений.
Очень просто спасти свой организм от разрушения, если правила здорового образа жизни вам привили с детства. Поэтому своим примером начните учить своих детей расти свободными от зависимостей, в том числе от влияния магнитных бурь. Постепенно привыкайте к полезным привычкам: сначала к правильной пище, затем начните закаливание организма, потом регулярно делайте утреннюю зарядку. Вы сами заметите, что будете чувствовать себя спокойнее и увереннее, окрепнет и организм. и нервная система.
До конца суток 8 июня магнитная буря не утихнет. Сила колебаний останется равной 4 баллам, что по классификации магнитных бурь соответствует малой геомагнитной буре.
Как во время магнитной бури наши читатели сохраняют позитивный эмоциональный настрой?
Андрей Витальевич, 51 год:
- Стараюсь во всём видеть хорошее, с юмором отношусь к трудностям и проблемам.
Елена Сергеевна, 48 лет:
- Стараюсь никому не завидовать, не обижаться на окружающих, не замечать плохих людей и их зла.
Инна Владимировна, 55 лет:
- Если что-то не могу сделать, то перестаю думать об этом в данный момент, просто отпускаю ситуацию. Вернусь завтра или позже к этой проблеме, главное не паниковать. Тревога - плохой попутчик в делах.