От чего умер Патрик Суэйзи?
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От чего умер Патрик Суэйзи?

3:00:256/8/2021,Ирина НоваяФото: https://upload.wikimedia.org/
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Лиза Ниеми состояла в браке с Патриком 34 года, детей у супругов не было. Только она оставалась рядом с актёром летом 2009-го года.

Супруги жили на принадлежащем им ранчо в Калифорнии. За забором ранчо постоянно находились папарацци, в надежде запечатлеть умирающего актёра
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Десятки тысяч зрителей запомнили Патрика Суэйзи по его ролям в культовых американских фильмах 90-х. Он исполнил главную роль в «Привидении», играл в «Легендах дикого запада» и «На гребне волны». Патрика трижды номинировали на «Золотой глобус», а благодаря песне «She’s Like the Wind» он прославился как исполнитель.

Немало творческих проектов осталось от Патрика, но их могло бы быть больше. Рак поджелудочной железы убил полного сил актёра за каких-то полтора года. Смерть отняла 57-летнего Патрика у безутешной супруги Лизы Ниеми 14 сентября 2009 года.

Внезапный диагноз

В конце 2007-го начались съёмки сериала «Зверь». Патрику принадлежала одна из ведущих ролей. Работая над пилотным эпизодом, он почувствовал боль в животе. Актёр списал её на отравление в ресторане, но симптомы не прекращались несколько дней.

Медики обследовали Патрика в декабре, диагноз оказался неутешительным: рак поджелудочной железы. Актёр не спешил делиться им с прессой и поклонниками, и продолжал работу над сериалом параллельно лечению.

Патрик быстро худел и не выглядел здоровым. Это породило множество слухов. В марте 2008-го актёр подтвердил опасения публики и назвал диагноз. Рак успел зайти достаточно далеко, в тяжёлую 4-ю степень.

В июне Патрику сделали операцию с использованием новейшей технологии «Кибернож». Потянулись месяцы химиотерапии. К новому 2009-му году состояние актёра улучшилось. Патрик поверил в выздоровление, и с нетерпением ждал возможности ослабить суровую диету.

Смертоносные метастазы

Весной 2009-го Патрик вернулся к съёмкам. В апреле у него поднялась температура, начался кашель. Все симптомы указывали на пневмонию.

Подробное обследование показало, что удалённая опухоль успела оставить метастазы в печени и лёгких. Состояние Патрика не позволяло надеяться на лучшее. Его выписали из больницы доживать остаток дней в семейном кругу. Этот факт он подтвердил прессе, садясь в машину после выписки.

Последнее лето

Лиза Ниеми состояла в браке с Патриком 34 года, детей у супругов не было. Только она оставалась рядом с актёром летом 2009-го года. Лиза утверждала, что Патрик не в состоянии общаться с друзьями, а тем более с прессой.

Супруги жили на принадлежащем им ранчо в Калифорнии. За забором ранчо постоянно находились папарацци, в надежде запечатлеть умирающего актёра. Из-за болезни тот весил чуть больше 40 килограмм.

В августе Патрик постоянно находился на мощных обезболивающих средствах, с наступлением сентября не смог встать с постели. Незадолго до смерти 14 сентября Патрик попросил, чтобы его кремировали, а прах развеяли над любимым ранчо. Последняя воля актёра была исполнена.

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