Профсоюзы требуют Путина решить вопрос с индексацией пенсий для работающих пенсионеров
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Профсоюзы требуют Путина решить вопрос с индексацией пенсий для работающих пенсионеров

8:54:436/8/2021Фото: pixabay
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Они считают, что работающим пенсионерам нужно вернуть недоплаченные деньги и снова начать проводить индексацию.

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Сюжет: Пенсионная реформа
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Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо Владимиру Путину. В нем он просит решить вопрос с индексацией пенсий для работающих пенсионеров. Шмаков утверждает, что правительство не приняло ни один законопроект, касающийся индексации, но в то же время, не предложило ни один свой. Председатель считает, что работающим пенсионерам нужно вернуть недоплаченные деньги и снова начать проводить индексацию.

Напомним, что в стране с 2016 года действует закон об отмене индексаций для работающих пенсионеров. Госдума не раз предлагала вернуть повышение пенсий тем работающим пенсионерам, у которых слишком низкая зарплата, но дальше разговоров это не пошло.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уже заявляла, что власти ищут дополнительные источники бюджетных средств для финансирования индексаций, а вопрос может решиться уже в новом бюджетном цикле.

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