Профсоюзы требуют Путина решить вопрос с индексацией пенсий для работающих пенсионеров

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо Владимиру Путину. В нем он просит решить вопрос с индексацией пенсий для работающих пенсионеров. Шмаков утверждает, что правительство не приняло ни один законопроект, касающийся индексации, но в то же время, не предложило ни один свой. Председатель считает, что работающим пенсионерам нужно вернуть недоплаченные деньги и снова начать проводить индексацию.
Напомним, что в стране с 2016 года действует закон об отмене индексаций для работающих пенсионеров. Госдума не раз предлагала вернуть повышение пенсий тем работающим пенсионерам, у которых слишком низкая зарплата, но дальше разговоров это не пошло.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уже заявляла, что власти ищут дополнительные источники бюджетных средств для финансирования индексаций, а вопрос может решиться уже в новом бюджетном цикле.