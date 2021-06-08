Депутаты из Азербайджана написали письмо Владимиру Путину после убийства 19-летнего Векила Абдуллаева в Мошково
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Депутаты из Азербайджана написали письмо Владимиру Путину после убийства 19-летнего Векила Абдуллаева в Мошково

10:13:256/8/2021Фото: Инстаграм
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Они считают действия инспектора противоправными и крайне недовольны тем, что его выпустили из-под ареста.

Депутаты требуют справедливого расследования убийства их земляка

Депутаты из Азербайджана написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за убийства их земляка, 19-летнего Векила Абдуллаева. Народные избранники считают, что действия полицейского были противоправными, к тому же, погибший молодой человек не был вооружен. Кроме того, депутаты крайне недовольны тем, что инспектора ДПС освободили из-под стражи.

Напомним, трагедия произошла 28 мая в Новосибирске. Тогда инспектор ДПС Александр Гусев вместе с напарником бросились в погоню за белой Тойотой, которая проигнорировала требование об остановке. Машину удалось остановить, но все, кто в ней находился, бросились бежать. Гусеву удалось остановить одного из них – это и был Векил Абдуллаев. Но во время задержания и полицейского в руке было табельное оружие и он случайно выстрелил в голову задержанному. Его отвезли в больницу, но через два дня он скончался.

После этого полицейского поместили под арест, но позже выпустили под подписку о невыезде. Семью инспектора пришлось срочно вывозить из родного поселка, так как в их сторону начали поступать угрозы от родных и друзей погибшего.

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