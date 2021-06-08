Трактор гоняет пыль по ул. Первомайской: Попало на видео, как чистят важную дорогу Бердска

Улица Первомайская, наверное, самая грязная в городе. В парковочных карманах вдоль дороги кучи пыли. По этой улице в город въезжает основной поток машин с федеральной трассы. Большая промышленная зона и много магазинов расположены на улице Первомайской. Удивительно, что эту улицу не моют, а «обеспылевают» таким образом.
В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 8 июня, живущие на этой улице бердчане прислали видео, на котором трактор, поднимая кучи пыли, в первом часу ночи пытается почистить улицу Первомайскую. Зрелище напоминает нерадивую хозяйку, которая веником гоняет пыль и грязь из одного угла в другой. Водитель, вероятно, работает в респираторе.