Труп потерявшегося в Забайкальском крае лесника нашли в реке
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Труп потерявшегося в Забайкальском крае лесника нашли в реке

10:11:426/8/2021Фото: pixabay
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По предварительным данным сотрудников полиции, мужчина утонул - на территории все дороги были размыты дождем и кругом стояла вода.

Пропавшего инспектора нашли мертвым в реке
26 мая в Забайкальском крае пропал инспектор заказника «Борзинский» Олег Кожевников. Он ушел на кордон и больше не выходил на связь. Родные инспектора сразу же обратились к спасателям и волонтерам. Поиски осложнялись тем, что на этом участке все дороги размыты из-за дождей, пройти было очень тяжело, кругом была вода. Через какое-то время поиски прекратились, но в воздух подняли вертолет – у родственников оставалась последняя надежда именно на него.
Но, к сожалению, чуда не произошло. Сегодня, 8 июня, стало известно, что нашли тело инспектора. Как сообщает ГУ МВД России по Забайкальскому краю, труп Олега Кожевникова был найден в реке. По предварительным данным, мужчина утонул. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, а также проводятся необходимые экспертизы.
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