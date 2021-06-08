Детский приют Центра «Юнона» ликвидируют ли в Бердске, ответила власть

Бердский Центр социальной помощи семье и детям «Юнона» ждут перемены. 4 июня мэр Бердска Евгений Шестернин подписал постановление о создании комиссии для оценке последствий реорганизации соцучреждения. А в нем в том числе работает приют для детей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Сейчас «Юнона» как социальный объект является муниципальной собственностью.
Что случится с Центром помощи семье и детям в Бердске? Его ликвидируют? На этот вопрос «Курьер. Среда. Бердск» ответили в горадминистрации.
Власть действительно рассматривает вопрос реорганизации муниципального учреждения. По планам мэрии «Юнону» хотят присоединить к Комплексному центру социального обслуживания населения. Чиновники заявили, что ищут оптимальный вариант оказания социальных услуг бердчанам.
- «Юнона» сохранит в неизменной доступности для горожан существующие на территории муниципального образования виды социальных услуг, предоставляемых детям, семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей. Останется неизменным и имущественный комплекс по адресу: ул. К. Маркса, 27, обеспечивающий предоставление стационарных социальных услуг детям, находящихся в трудной жизненной ситуации, - прокомментировали в мэрии. ⠀
Центр помощи семье и детям ни на день, даже в коронавирусный год, не прекращал работать и принимать несовершеннолетних. Разве что больше стали выполнять выездной работы в семьи, чтобы сократить контакты.
- Нас не ликвидируют. Все последствия нормальные, лояльные. Все функции у нас остаются, - заверила «Курьер. Среда. Бердск» директор Центра «Юнона» Татьяна Качан.
По ее словам, нагрузка на учреждение в период коронавируса остается неизменной. Но усилили меры безопасности.
- Больше стало выездной работы — непосредственно в семьи. Мы немножко поменяли форму, в связи с тем, что диктует современная ситуация с ковидом, - отметила Татьяна Алексеевна.
Она подчеркнула, что отделение детского приюта продолжает действовать и не прекращало свою работу. Так, 7 июня в «Юноне» находился 21 ребенок. И ковидный год не был исключением — приют был заполнен всегда.
- Не уменьшается количество нуждающихся в нашей помощи, - констатировала директор Центра помощи семье и детям.