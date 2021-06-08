Ветеринарная клиника "Доктор Айболит": положительные стороны кастрации домашних животных в Бердске
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Ветеринарная клиника "Доктор Айболит": положительные стороны кастрации домашних животных в Бердске

10:25:276/8/2021Фото: клиники "Доктор Айболит"
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Главный положительный эффект кастрации – это улучшение качества жизни питомца.

· Кастрированные животные живут дольше в среднем на 1-2 года.
· Животные в меньше степени подвержены стрессу, у них практически отсутствуют резкие гормональные всплески, которые сильно влияют на поведение животного. У самцов снижается агрессия.

Кастрация животных заметно снижает возникновение следующих заболеваний:
· новообразования репродуктивной системы (молочных желез, влагалища, яичников, матки);
· новообразования прямой кишки;
· пиометра (воспаление матки со скоплением гнойного содержимого в полости);
· новообразования предстательной и перианальных желез, семенников;;
· аденома предстательной железы;
· промежностная грыжа.

Единственный отрицательный момент кастрации — это возможное прибавление в весе. Однако обычно это решается увеличением активности и новой диетой.

Как подготовить животное к операции можно узнать здесь.
Как проходит операция
Операция может проводится животным любого возраста, но наиболее оптимальным является возраст до 1 года. Самок рекомендуется кастрировать до первой течки. Это в 2 раза снижает риск развития злокачественных заболеваний молочных желез.

Кастрация самцов заключается в удалении семенников (яичек). Котам швы не накладываются. Кобелям требуется наложение швов.

Кастрация самок заключается в удалении яичников вместе с маткой. Это полостная операция. Кошкам выполняют небольшой разрез и затем накладывают несколько швов. Послеоперационный рубец в последствии практически не виден. Собакам также выполняется небольшой разрез (в зависимости от размеров собаки) и накладываются швы.
После операции
Кастрация в общем хорошо переносится животными. Послеоперационный период длится от 10 до 14 дней и включает в себя ношение попоны (для самок) и уход за послеоперационным швом. Важно контролировать своего питомца, что бы он не разлизывал швы! Возможно придется надеть на животное защитный воротник.

Также в будущем необходимо скорректировать диету, чтобы питомец не начал набирать лишний вес. Об этом лучше проконсультироваться с ветеринаром.

Помните, что кастрация — это операция. А любую операцию необходимо проводить в условиях операционной, что значительно ускоряет работу и снижает риски развития осложнений, как во время операции, так и после нее.
Общие рекомендации по уходу за животным
после операции можно прочитать здесь.

Необходима предварительная запись.
Более подробную информацию,
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