«Поминальные хлебцы» и «небесные лесенки» выпекают на 10 июня великий праздник Вознесение Господне-2021: кого принято поминать в этот день

Вознесение Господне - это один из двунадесятых праздников, отмечаемых православными особенно торжественно. В июне 2021 года отмечать его будут 10 числа.
Этот праздник посвящен последнему дню земной жизни Иисуса Христа, когда он, собрав на Елеонской горе всех своих учеников, дал последние наставления апостолам и, велев им дожидаться сошествия Святого Духа, чтобы огни могли проповедовать христианство по всей земле, вознесся во плоти в небо.
События того дня позволяют православным надеяться на вечную жизнь их души рядом с Господом. Накануне проводится празднование Отдания Пасхи. То есть завершаются все пасхальные песнопения, которые шли все 40 дней со дня Воскресения Христова.
Официально завершается празднование Светлого Христова Воскресения в храмах.
На Вознесение проходит праздничная служба, на которой желательно побывать всем. Поминовения в храмах в этот день не проводятся. как и во все другие крупные праздники в храме. Поскольку события праздника не способствуют настроению поминовения.
Дома разрешено поминать своих усопших молитвой. Но помните, что совсем скоро, а именно 19 июня, будет Вселенская Троицкая родительская суббота, которая специально выделена для поминовения усопших.
Традиция поминать дома повелась от того, что люди считают, что сегодня небесные врата открыты и все души с небес могут наблюдать за живыми. Женщины пекли обрядовую выпечку с наименованием "Лесенки", лесенками же украшали и сегодняшние пироги.
Лесенки пеклись для гаданий, для поминовения, для обрядов на урожай. Их оставляли на могилах и закапывали в полях. Они символизируют собой подъем вверх, чтобы урожаю было легче расти, а душам - подниматься в небеса. Также лесенки пеклись и в подарок - их дарили тем, кто приходил в гости и тем, к кому вы сами шли.
Для поминовения лесенки пеклись пресными, для подарка к празднику - сдобными и с маком, их поливали сиропом и дарили. как вкусное печенье.
Гадали на пирогах с лесенками. На пироге делали лесенку с 12-ю ступеньками и ставили его в духовку. Какая их ступенек подгорит больше всех - тот месяц в году и будет самым тяжелым.