Москитные сетки и замки для окон в Бердске. Профессиональные услуги и сервис для вас

А вечерами удобно устроиться на подоконнике и наблюдать за огнями ночного города. Такую роскошь могут позволить себе не все владельцы дома. В их число входят родители маленьких детей и хозяева животных.
Последнее время в регионе участились случаи выпадения детей из окон. Во избежание несчастных случаев, напоминаем, что ни в коем случае нельзя оставлять маленьких детей дома без присмотра, а, тем более, ставить или сажать их на подоконник!
Чтобы избежать различных неприятностей, производители пластиковых и деревянных окон предлагают своим клиентам приобретать защитные москитные сетки. Как правило, самая простая москитная сетка идет в комплекте при установке современного стеклопакета и рамы. Но она не гарантирует устойчивость при физическом давлении на нее.
Чтобы избежать различных неприятностей, производители пластиковых и деревянных окон предлагают своим клиентам приобретать защитные москитные сетки. Как правило, самая простая москитная сетка идет в комплекте при установке современного стеклопакета и рамы. Но она не гарантирует устойчивость при физическом давлении на нее.
Еще одним решением, как уберечь ребенка от несчастного случая, являются блокирующие детские замки, которые прочно зафиксируют окно и ограничат угол его открывания. Детский замок на пластиковые окна – это условное наименование ограничителей, фиксирующих поворотную функцию окна. Блокиратор допускает открытие окна для ежедневного проветривания, но мешает выйти детям наружу. Замок крепится на любые типы рам: из пластика, дерева или современного евробруса. При этом монтаж возможен как на уже установленные, так и на новые окна.
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На сегодняшний день существуют специальные москитные сетки с категориями «антикошка» и «антипыль». Их отличительной чертой является способ крепления на окна и сам защитный материал. Обеспечить максимальную защиту окон поможет москитная сетка с размером ячейки 0,6 мм из виниловых нитей, покрытых полиэстером. Видами надежной москитной сетки являются рулонная, раздвижная, сетка-плиссе и сетка на петлях.
Рулонная москитная сетка надежно закрывает окно, но, если есть необходимость открыть его, она легко сдвигается вверх. Сетка проста в эксплуатации, достаточно мобильна, смотрится в интерьере отлично. Ее можно не убирать на зиму, а вероятность того, что она выпадет наружу при установке или высоком физическом давлении минимальна. Конструкция включает направляющие, короб и ручку, а для упрощения поднятия и опускания сетки в короб спрятана пружина. Уход сводится к периодическому мытью влажной губкой.
Вариацией рулонной москитной сетки является раздвижная. Принцип функционирования сетки тот же, только сдвигается она в сторону, как в шкафах-купе. Конструкция включает раму с натянутым полотном сетки и направляющие, по которым она двигается. Такую сетку можно поставить на балконную или двухстворчатую дверь. Если площадь остекления большая, то рекомендуем использовать двойную рулонную антимоскитную сетку, либо же использовать сетку-плиссе.
Сетка-плиссе напоминает раздвижную, только складывается в гармошку. Такой механизм позволяет обеспечить противомоскитную защиту даже в тех домах, где оконный или дверной проем очень большой, практически во всю стену.
Сетка на петлях открывается как обычная дверь, но при этом плотно прижимается к окну за счет ленточных магнитов. Она удобна в эксплуатации, позволяет быстро и легко открыть окно, когда необходимо больше воздуха или света. Стоит учесть, что такого рода сетка отнимает достаточно много места, поэтому не подойдет для небольших жилых помещений.
Москитную сетку можно установить не только на окно, но и на балконную дверь. Для такого случая подойдет сетка на липучке, на магнитных креплениях, креплении «рольшторы» и раздвижная.
Москитная сетка – лучшая защита окон от неблагоприятных факторов городской среды – пыли, грязи и насекомых.
Позаботьтесь о своем уюте и комфорте своевременно!
Сетка на петлях открывается как обычная дверь, но при этом плотно прижимается к окну за счет ленточных магнитов. Она удобна в эксплуатации, позволяет быстро и легко открыть окно, когда необходимо больше воздуха или света. Стоит учесть, что такого рода сетка отнимает достаточно много места, поэтому не подойдет для небольших жилых помещений.
Москитную сетку можно установить не только на окно, но и на балконную дверь. Для такого случая подойдет сетка на липучке, на магнитных креплениях, креплении «рольшторы» и раздвижная.
Москитная сетка – лучшая защита окон от неблагоприятных факторов городской среды – пыли, грязи и насекомых.
Позаботьтесь о своем уюте и комфорте своевременно!
На правах рекламы. Фото с www.pixabay.com