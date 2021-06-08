Заводу по производству стеллажного оборудования в Бердске требуются сотрудники
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Заводу по производству стеллажного оборудования в Бердске требуются сотрудники

11:00:096/8/2021
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Оператор, рабочий, транспортировщик, уборщик территории.

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