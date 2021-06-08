В кабинке туалета метро Москвы изнасиловали пассажирку

На днях в московском метро произошло серьезное преступление. Там на 36-летнюю женщину напал насильник. Выяснилось, что она выходила из кабинки туалета между станциями метро «Трубная» и «Цветной бульвар». В какой-то момент дорогу москвичке преградил незнакомый мужчина и затолкал ее обратно. Он ударил ее по голове и, угрожая убить, изнасиловал ее.
Женщина пыталась вырваться, била по двери кабинки, но ее никто не слышал или просто не захотел прийти на помощь. К счастью, в какой-то момент кабинка открылась и другие пассажиры увидели, что происходит на самом деле.
На помощь женщине пришли мужчины, который оттащили насильника. Он смог вырваться, но далеко не убежал – его задержали. Оказалось, что он уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление.