Пропавшая 17-летняя мать с годовалым сыном нашлись под Новосибирском
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Пропавшая 17-летняя мать с годовалым сыном нашлись под Новосибирском

11:09:276/8/2021Фото: pixabay
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Они ушли из дома еще 4 июня. По некоторым данным, молодая мать решила сбежать от опекуна.

Пропавшего подростка с сыном нашли в регионе
4 июня в регионе произошло ЧП – в полицию обратились местные жители с заявлением о пропаже 17-летней девушки-подростка и ее годовалого сына. Они вышли из дома, расположенного в поселке Элитный Новосибирского района. На поиски тут же бросились правоохранители и волонтеры.
К счастью, все обошлось. Вчера, 7 июня, молодая мама с сыном были найдены живыми и здоровыми. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области. По предварительной информации, девушка решила забрать сына и сбежать от своего опекуна.
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