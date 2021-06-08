Белоснежный Audi из Тюмени сгорел за несколько секунд в Бердске
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Белоснежный Audi из Тюмени сгорел за несколько секунд в Бердске

11:25:486/8/2021,Алина БуроваФото: Предоставлено Николаем Степоненковым
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Площадь возгорания составила 3 кв. м. Жертв нет, но в чем же причина такого пепелища?

Огонь повредил салон автомобиля в Бердске

Возгорание салона белого "Audi" произошло в центре Бердска сегодня, 8 июня.

Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" начальник ОНД Бердска Николай Степоненков, возгорание произошло в одиннадцать минут седьмого утра.

- Огнем уничтожен салон автомобиля "Audi" 72 региона. Пожар произошел на ул. Калинина. Площадь затронутая огнем 3 кв. м,- заявил Николай Анатольевич.

Впрочем, пока причина пожара не установлена. Жертвы также отсутствуют. Как уточнил Николай Анатольевич, предполагается поджог.

"Курьер. Среда. Бердск" продолжает следить за развитием событий.

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