Белоснежный Audi из Тюмени сгорел за несколько секунд в Бердске

Возгорание салона белого "Audi" произошло в центре Бердска сегодня, 8 июня.
Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" начальник ОНД Бердска Николай Степоненков, возгорание произошло в одиннадцать минут седьмого утра.
- Огнем уничтожен салон автомобиля "Audi" 72 региона. Пожар произошел на ул. Калинина. Площадь затронутая огнем 3 кв. м,- заявил Николай Анатольевич.
Впрочем, пока причина пожара не установлена. Жертвы также отсутствуют. Как уточнил Николай Анатольевич, предполагается поджог.
"Курьер. Среда. Бердск" продолжает следить за развитием событий.