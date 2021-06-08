Водитель с простреленной головой въехал в машину скорой помощи

3 июня в поселке Пластун в Приморье произошла пугающая история. Там, на одной из дорог в карету Скорой помощи въехал внедорожник. Из автомобиля вышел мужчина с огнестрельным ранением головы. Медики сразу же забрали его к себе в машину и отвезли в больницу.
Правоохранители возбудили по данному факту уголовное дело и выяснили, что же произошло. Оказалось, что водитель внедорожника спровоцировал аварийную ситуацию на дороге. Из другого автомобиля вышел мужчина и начал конфликтовать с потерпевшим. Ссора уже происходила на повышенных тонах, как вдруг мужчина достал из багажника ружье и произвел выстрел сначала в землю, а потом и в голову потерпевшему. После этого он скрылся.
К счастью, раненому удалось выжить. А в отношении его оппонента возбудили уголовное дело, в его квартире прошел обыск. Полицейские изъяли у него карабин, из которого он стрелял. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.