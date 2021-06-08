Когда придут выплаты от Путина в 10 000 рублей и 5 650 рублей на детей от 8 до 16 лет, рассказали в ПФР и соцзащите Бердска

Весной Владимир Путин анонсировал ежемесячную выплату для неполных семей. Её обещали начать выплачивать с 1 июля, размер пособия для неполных семей, по обещанию президента, должен был составить чуть более 5 000 рублей в среднем по стране.
- С 1 июля текущего года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в таких семьях, будет назначена выплата. Ее размер в среднем по стране составит 5650 руб., - сообщил президент.
25 мая Минтруд России подтвердил, что выплата будет и даже предоставил правила ее начисления.
10 000 рублей также входит в список путинских проектов: вместе с начислением ежемесячных выплат неполным семьям, президент обещал единовременную выплату размером в 10 000 рублей в августе, чтобы родители смогли подготовить своего ребенка к школе.
Однако сегодня, 8 июня, об обещанной выплате ни к августу, ни к 1 июля ничего неизвестно: кажется, не решено даже, будет ли заниматься ей соцзащита или ПФР региона.
- Мы этой выплатой заниматься не будем, - сообщили редакции «Курьер. среда. Бердск» 8 июня в отделе социальной защиты Бердска.
В управлении пенсионного фонда Бердска редакции также рассказали, что никакие документы к ним не поступали: официального приказа для ПФР и соцзащиты еще не было выпущено на федеральном уровне.
- Ни одной бумаги у нас нет, кроме тех заявлений, что есть в СМИ. Точной информации по новым выплатам, подтвержденной документами, нет, - сообщила сотрудница отдела соцзащиты Искитима.
Тем не менее, министерство труда уверяет, что выплата будет и даже поясняет, какая из семей сможет на нее рассчитывать. Деньги положены тем семьям, чем средний доход на одного члена семьи является ниже прожиточного минимума. 5650 - то есть половина прожиточного минимума в регионе - получит родитель, на которого оформлены алименты или единственный родитель, если второй числится умершим, без вести пропавшим или если он и вовсе не вписан в свидетельство о рождении ребенка.
Оформить заявление на выплату для неполных семей можно будет на портале госуслуг, дистанционно, как пообещал министр труда Антон Котяков. О том, как семьи будут получать августовские 10 000 от Путина для подготовки к школе, еще не известно, но, вероятно, механизм уже выработан в прошлом году - возможно, деньги поступят автоматически.
- 4 июня 2021 получат пенсию те, у кого дата доставки которых установлена на 5 – 12 числа;
- 11 июня 2021 – финансирование выплат за 13 – 19 числа;
- 18 июня 2021 – за 20 – 22 числа;
- 22 июня 2021 – за 23 – 25 числа.
как то непонятно