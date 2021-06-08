Когда придут выплаты от Путина в 10 000 рублей и 5 650 рублей на детей от 8 до 16 лет, рассказали в ПФР и соцзащите Бердска
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Когда придут выплаты от Путина в 10 000 рублей и 5 650 рублей на детей от 8 до 16 лет, рассказали в ПФР и соцзащите Бердска

12:32:306/8/2021,Алиса ЕршоваФото: pexels.com
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В ведомствах сообщили, что пока информация о новых пособиях есть только в СМИ. Никаких документов службы не получали.

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Весной Владимир Путин анонсировал ежемесячную выплату для неполных семей. Её обещали начать выплачивать с 1 июля, размер пособия для неполных семей, по обещанию президента, должен был составить чуть более 5 000 рублей в среднем по стране.

- С 1 июля текущего года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в таких семьях, будет назначена выплата. Ее размер в среднем по стране составит 5650 руб., - сообщил президент.

25 мая Минтруд России подтвердил, что выплата будет и даже предоставил правила ее начисления.

10 000 рублей также входит в список путинских проектов: вместе с начислением ежемесячных выплат неполным семьям, президент обещал единовременную выплату размером в 10 000 рублей в августе, чтобы родители смогли подготовить своего ребенка к школе.

Однако сегодня, 8 июня, об обещанной выплате ни к августу, ни к 1 июля ничего неизвестно: кажется, не решено даже, будет ли заниматься ей соцзащита или ПФР региона.
- Мы этой выплатой заниматься не будем, - сообщили редакции «Курьер. среда. Бердск» 8 июня в отделе социальной защиты Бердска.

В управлении пенсионного фонда Бердска редакции также рассказали, что никакие документы к ним не поступали: официального приказа для ПФР и соцзащиты еще не было выпущено на федеральном уровне.
- Ни одной бумаги у нас нет, кроме тех заявлений, что есть в СМИ. Точной информации по новым выплатам, подтвержденной документами, нет, - сообщила сотрудница отдела соцзащиты Искитима.

Тем не менее, министерство труда уверяет, что выплата будет и даже поясняет, какая из семей сможет на нее рассчитывать. Деньги положены тем семьям, чем средний доход на одного члена семьи является ниже прожиточного минимума. 5650 - то есть половина прожиточного минимума в регионе - получит родитель, на которого оформлены алименты или единственный родитель, если второй числится умершим, без вести пропавшим или если он и вовсе не вписан в свидетельство о рождении ребенка.

Оформить заявление на выплату для неполных семей можно будет на портале госуслуг, дистанционно, как пообещал министр труда Антон Котяков. О том, как семьи будут получать августовские 10 000 от Путина для подготовки к школе, еще не известно, но, вероятно, механизм уже выработан в прошлом году - возможно, деньги поступят автоматически.

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От редакции

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    Аноним, 8 июня 2021 12:37:46
    А когда пенсии за 11 число перечислят.. Какой то график не понятный вроде было написано 4..будет производиться по следующему графику:

    - 4 июня 2021 получат пенсию те, у кого дата доставки которых установлена на 5 – 12 числа;

    - 11 июня 2021 – финансирование выплат за 13 – 19 числа;

    - 18 июня 2021 – за 20 – 22 числа;

    - 22 июня 2021 – за 23 – 25 числа.

    как то непонятно
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