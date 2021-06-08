"Письма в дупло закладываете?": Министр обороны Сергей Шойгу неожиданно проверил военкомат в Москве. Смотрите видео

Недавно министр обороны Сергей Шойгу пришел в военкомат в Черемушкинском районе Москвы с внезапной проверкой. Видео его посещения опубликовал в интернете один из очевидцев. На кадрах видно, что Шойгу крайне недоволен тем, как организована работа в военкомате.
- У вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта… Вы что, как партизаны-то, письма в дупло закладываете? Что это за работа такая?, — возмутился Шойгу.
Отметим, что 26 мая стало известно, что Министерство обороны проведет проверку в отношении полковника, который якобы уснул на онлайн-совещании. Это случилось еще в начале ноября прошлого года. Одному из участников встречи показалось, что спустя полчаса после ее начала полковник заснул. Офицер написал жалобу на Вязовского, после чего в отношении того начали проверку.