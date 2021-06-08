Почему нельзя работать и копаться на огороде 9 июня в большой праздник Отдание Пасхи в 2021 году: суть и традиции дня

9 июня 2021 года всем православным предстоит прощание с Пасхой. Завершаются дни попразднования Светлого Христова Воскресения, которые длились 39 дней. На сороковой день всегда отмечается Вознесение и и с этого дня больше ни одно пасхальное песнопение не прозвучит до следующей Пасхи.
Все эти дни в храмах служили праздничные службы, похожие на ту, что служилась на саму Пасху. Это последний день, когда можно христосоваться. Основные молитвы - благодарственные к Господу, за все то, что он нам отдал и подарил. Молятся и об укреплении веры. Без веры никому не бывать рядом с Богом.
Традиции на Отдание Пасхи
- Посещение праздничного богослужения
- Молитвы
- Празднование в кругу семьи
- Заранее до наступления праздника наводят порядок в доме, все стирают, завершают работы на земле.
Запреты на Отдание Пасхи
Убираться у доме, мыть полы, работать на огороде. Этот запрет не касается срочных дел. Например, если пролили что на пол - можно его и протереть и даже помыть - смотрите по необходимости. Отложить следует ту работу, которую можно отложить без ущерба для вашей семьи. Например перекапывание огорода, ремонт или строительные работы.
Не разрешается рукоделие и стрижка, не опят в этот день баню.
Запрещено сегодня ходить на кладбище и устраивать поминки.
Запрещены обряды в храме, такие как венчание и крещение.
Нельзя ругаться, выяснять отношения, скандалить, кричать друг на друга.