Почему нельзя работать и копаться на огороде 9 июня в большой праздник Отдание Пасхи в 2021 году: суть и традиции дня
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Почему нельзя работать и копаться на огороде 9 июня в большой праздник Отдание Пасхи в 2021 году: суть и традиции дня

3:20:136/8/2021Фото: Православие
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Все эти дни в храмах служили праздничные службы, похожие на ту, что служилась на саму Пасху. Это последний день, когда можно христосоваться.

икона
Сегодня завершаются пасхальные богослужения

9 июня 2021 года всем православным предстоит прощание с Пасхой. Завершаются дни попразднования Светлого Христова Воскресения, которые длились 39 дней. На сороковой день всегда отмечается Вознесение и и с этого дня больше ни одно пасхальное песнопение не прозвучит до следующей Пасхи.

Все эти дни в храмах служили праздничные службы, похожие на ту, что служилась на саму Пасху. Это последний день, когда можно христосоваться. Основные молитвы - благодарственные к Господу, за все то, что он нам отдал и подарил. Молятся и об укреплении веры. Без веры никому не бывать рядом с Богом.

Традиции на Отдание Пасхи


  • Посещение праздничного богослужения
  • Молитвы
  • Празднование в кругу семьи
  • Заранее до наступления праздника наводят порядок в доме, все стирают, завершают работы на земле.

Запреты на Отдание Пасхи

Убираться у доме, мыть полы, работать на огороде. Этот запрет не касается срочных дел. Например, если пролили что на пол - можно его и протереть и даже помыть - смотрите по необходимости. Отложить следует ту работу, которую можно отложить без ущерба для вашей семьи. Например перекапывание огорода, ремонт или строительные работы.

Не разрешается рукоделие и стрижка, не опят в этот день баню.

Запрещено сегодня ходить на кладбище и устраивать поминки.

Запрещены обряды в храме, такие как венчание и крещение.

Нельзя ругаться, выяснять отношения, скандалить, кричать друг на друга.

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