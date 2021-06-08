«Очень жалею, что не сделал прививку»: среди 500 пациентов ГКБ №11 – ни одного вакцинированного от коронавируса

Медики призывают сделать прививку против коронавируса, сегодня это единственный способ защитить себя и близких. Работу ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №11» 7 июня проконтролировал минздрав региона.
ГКБ № 11 в Новосибирске работает как распределительный центр с апреля прошлого года. Сюда поступают пациенты с подозрением на коронавирусную пневмонию. Те, кто не может лечиться дома, кому необходимо круглосуточное наблюдение и кислородная поддержка. Здесь, сразу в приемном покое, берут тест – собственная ПЦР-лаборатория позволяет получить результат уже через несколько часов и подтвердить либо снять диагноз COVID-19. Как сообщили врачи, среди более 500 пациентов госпиталя сегодня нет ни одного, кто бы прошел курс вакцинации против коронавируса.
Кярам Усубян готовится к выписке. Благодарит врачей и медсестер за то, что спасли ему жизнь. Мужчина провел в инфекционном госпитале больше месяца. Первые дни в больнице № 11 не помнит совсем, поступил с поражением легких – 70%. «Я не мог дышать, не мог есть, я не помню даже, когда я очнулся, в себя пришел. Я очень жалею, честно скажу, что не сделал прививку».
В отделении реанимации почти нет пустых коек – 35 пациентов, врачи готовятся принимать еще одного: это пожилая женщина, которую только что привезла скорая помощь. Она не успела сделать прививку, сначала хотела посадить помидоры на даче.
Заведующий отделением реанимации Юрий Зайнутдинов удивляется, почему люди настолько безответственно относятся к собственному здоровью. «Вакцинация – это жизненная необходимость. Более эффективных методов борьбы с коронавирусом пока никто в мире не придумал. Поверьте человеку, который больше года работает в этих условиях и переболел <коронавирусной инфекцией> сам. Кстати, хочу сказать, несмотря на это, первую вакцину уже поставил, потому что больше полугода прошло после болезни. К сожалению, тогда вакцинация была недоступна».
Тяжело болеют не только пожилые. Кандидат в мастера спорта по плаванию Евгений оказался в больнице 10 дней назад, с двусторонней пневмонией и поражением легких – 60 %. Высокую температуру смогли сбить только в госпитале. «Я ни разу в больнице не лежал, – рассказал он. – Я полностью здоров, у меня нет хронических заболеваний, ни разу даже листок трудоспособности не брал. <Вакцинироваться не собирался>. Вот такая самонадеянность. Относился к этому всему безалаберно. Сейчас, возвратившись назад, я бы с удовольствием сделал прививку, только чтобы этого всего не переживать».
Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова отметила: несмотря на то, что общее количество случаев заражения коронавирусом в регионе в последнее время выросло незначительно, существенно поменялась структура заболеваемости. Увеличилось число тяжелых случаев и, в основном, за счет пациентов из групп риска: старше 65 лет, с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия. Соответственно, выросло количество госпитализаций в инфекционные госпитали.
«В настоящее время мы отмечаем, что пациенты, которые попадают в стационар со среднетяжелым и тяжелым течением <заболевания>, никто не вакцинирован. Мы сегодня прошли по палатам, поговорили с людьми в приемном покое – никто из них даже не планировал привиться. Мы призываем записаться и пройти вакцинацию. В настоящее время это единственный способ остановить коронавирусную инфекцию. Вакцинация дает пациентам возможность не заболеть вообще либо перенести болезнь в легкой форме. Предотвратить осложнения, которые появляются, когда человек переносит заболевание в средней и тяжелой форме», – рассказала Елена Аксенова.
В настоящее время в Новосибирской области доступны три вида вакцин. Новые партии препаратов поступают регулярно. Накануне в регион поступила «ЭпиВакКорона» в количестве, достаточном для вакцинации 7 000 человек. Всего регион получил уже 371 469 доз. Однократно вакцинировано 327 697 человек, в том числе 252 607 человек – двукратно. В регионе работает порядка 100 пунктов вакцинации.
Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области