ЕГЭ-2021: Попались ли выпускники 11-х классов Бердска с телефонами и шпаргалками на экзамене по профильной математике

7 июня по всей России школьники сдавали ЕГЭ по профильной математике, в Новосибирской области число сдающих превысило 7 000, а именно выбрали математику для сдачи на ЕГЭ 7759 выпускников.
Уже второй год подряд отменяют сдачу базового уровня математики. Тем же, кому она нужна в вуз, приходится сдавать ее. Минимальный балл, чтобы получить аттестат, для этого вида ЕГЭ составляет 27 баллов. В этом году выпускникам, сдающим профильную математику, также не нужно подтверждать с ее помощью золотую медаль. Раньше, если школьник выбирал для сдачи профильную математику и не набирал 70 баллов, он лишался медали.
- В Бердске обошлось без нарушений. Все спокойно, с экзамена никого не выгоняли, плохо никому не стало, - сообщил начальник управления образования Бердска Михаил Каркавин для редакции «Курьер. Среда. Бердск» 8 июня.
Результаты экзамена станут известны не позже 23 июня, как и результаты по русскому языку.