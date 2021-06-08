Обряд на исполнение мыслей и перемен в жизни в День летнего солнцестояния 21 июня 2021 года

Издавна самому длинному дню в году и самой короткой ночи приписывались очень мощные мистические свойства. Это день считался днем силы и все старались воспользоваться им по полной, чтобы наступали благоприятные перемены в жизни.
Дней солнцестояния в году всего два. Это зимнее солнцестояние и летнее солнцестояние. Нам скоро предстоит встретить самый длительный летний день в году, который продлится более 17 часов - День летнего солнцестояния 21 числа первого летнего месяца в 2021 году.
Наши далекие предки славяне в считали, что сегодня просыпаются всевозможные духи огня, земли, воды и воздуха. и начинают отмечать праздник вместе с людьми.
Главной традицией было проводить этот день на природе под солнечными лучами вместе с теми. кого вы любите. Гуляния устраивали на весь день. Проводили всяческие ритуалы и гадания, а вечером жгли костры, принося жертву солнцу. Через них прыгали, танцевали вокруг них. Обязательно плели круглые венки на голову из всевозможных цветов и трав. Круглый венок, как символ солнца, помогал найти ответы на свои вопросы и защититься от несчастий.
Обряд с цветочным венком
Для венка выбирались самые душистые и красивые травы и цветы, которые нравились девушке. Поскольку у всех были свои предпочтения, то и венки были разными. Венок плели с самого раннего утра, предпочтительно - на восходе. Именно время вставания солнца считалось самым мощным в сутках.
Венок плели. постепенно вплетая в него один за одним стебли цветов и трав. а сами в это время думали обо всем том, чего сильно хочется. В венок "заплетали" свои желания и весь день носили его на голове под солнышком.
Изменить жизнь
Если вам нужны крутые перемены в жизни, проводится ритуал с переворачиваем в доме всего того, что можно перевернуть. Посуда, стулья, одеяла - все, что не тяжелое и можно перевернуть - переворачивали и оставляли до следующего утра. Ложились спать, а на утро все возвращали в свое нормальное положение.