Обряд на исполнение мыслей и перемен в жизни в День летнего солнцестояния 21 июня 2021 года
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Обряд на исполнение мыслей и перемен в жизни в День летнего солнцестояния 21 июня 2021 года

4:20:336/8/2021Фото: pxhere
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Обязательно плели круглые венки на голову из всевозможных цветов и трав. Круглый венок, как символ солнца, помогал найти ответы на свои вопросы и защититься от несчастий.

венок
Девушки плели в этот день себе венки из цветов

Издавна самому длинному дню в году и самой короткой ночи приписывались очень мощные мистические свойства. Это день считался днем силы и все старались воспользоваться им по полной, чтобы наступали благоприятные перемены в жизни.

Дней солнцестояния в году всего два. Это зимнее солнцестояние и летнее солнцестояние. Нам скоро предстоит встретить самый длительный летний день в году, который продлится более 17 часов - День летнего солнцестояния 21 числа первого летнего месяца в 2021 году.

Наши далекие предки славяне в считали, что сегодня просыпаются всевозможные духи огня, земли, воды и воздуха. и начинают отмечать праздник вместе с людьми.

Главной традицией было проводить этот день на природе под солнечными лучами вместе с теми. кого вы любите. Гуляния устраивали на весь день. Проводили всяческие ритуалы и гадания, а вечером жгли костры, принося жертву солнцу. Через них прыгали, танцевали вокруг них. Обязательно плели круглые венки на голову из всевозможных цветов и трав. Круглый венок, как символ солнца, помогал найти ответы на свои вопросы и защититься от несчастий.

Обряд с цветочным венком

Для венка выбирались самые душистые и красивые травы и цветы, которые нравились девушке. Поскольку у всех были свои предпочтения, то и венки были разными. Венок плели с самого раннего утра, предпочтительно - на восходе. Именно время вставания солнца считалось самым мощным в сутках.

Венок плели. постепенно вплетая в него один за одним стебли цветов и трав. а сами в это время думали обо всем том, чего сильно хочется. В венок "заплетали" свои желания и весь день носили его на голове под солнышком.

Изменить жизнь

Если вам нужны крутые перемены в жизни, проводится ритуал с переворачиваем в доме всего того, что можно перевернуть. Посуда, стулья, одеяла - все, что не тяжелое и можно перевернуть - переворачивали и оставляли до следующего утра. Ложились спать, а на утро все возвращали в свое нормальное положение.

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