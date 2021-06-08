Град размером с орех уничтожил почти весь урожай в Ленинградской области. Смотрите видео
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Град размером с орех уничтожил почти весь урожай в Ленинградской области. Смотрите видео

1:57:496/8/2021Фото: pixabay
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МЧС заренее предупреждало местных жителей о неблагоприятной погоде.

Град побил весь урожай в Ленинградской области

Погода преподносит очередные сюрпризы россиянам. Так, вчера, 7 июня в Ленинградской области прошел сильный град. Все произошло в поселке Вырицы Гатчинского района. Местные жители бросились снимать необычное явление на камеры смартфонов, а потом выкладывать в интернет.

На кадрах из социальных сетей видно, что выпавшие льдинки размером с лесной орех. Град шел около десяти минут и уничтожил все в округе. Местные жители рассказывают, что град уничтожил почти весь урожай – смородину, молодые яблоки, клубнику, малину, цветы – побило просто все. Теперь жители поселка переживают, что в конце лета у них не будет ни фруктов, ни овощей из-за этой природной напасти.

Отметим, что МЧС России по Ленинградской области заранее предупреждало жителей о неблагоприятных погодных явлениях.

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