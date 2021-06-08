В Курской области власти придумали, как призвать местных жителей на прививку от коронавируса. Там хотят выплачивать по три тысячи рублей гражданам старше 65 лет за вакцинацию. В местной мэрии произвели подсчеты и выяснили, что такую прибавку к пенсии смогут получить чуть меньше 200 тысяч жителей региона. Отметим, что деньги получат и те, кто уже сделал прививку. Средства им поступят вместе с пенсией.Кстати, в Самарской области власти решили также привлечь жителей к вакцинации. Например, одной из идей стало провести лотерею среди тех, кто уже сделал прививку. Главный приз – 85 тысяч рублей. Отметим, что подобные новшества пытаются внедрить по всей стране.
Пенсионерам 65+ в России заплатят по 3 000 рублей за вакцинацию против коронавируса
2:17:276/8/2021
В местной мэрии произвели подсчеты и выяснили, что такую прибавку к пенсии смогут получить чуть меньше 200 тысяч жителей региона.
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