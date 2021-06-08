Мертвую женщину нашли под обломками цеха в Новосибирске: Из-за пожара взорвался газовый баллон

Следственный комитет по Новосибирской области начал проверку по факту обнаружения тела женщины на месте пожара в производственном цехе на улице Плотинной. Напомним, 8 июня, рано утром, серьезное ЧП произошло в Советском районе Новосибирска. Там случился пожар в производственном помещении на улице Плотинной. По предварительным данным, в результате возгорания там взорвались газовые баллоны. На место сразу же прибыли сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области. Они приступили к разборам завалов, ведь из-за взрыва обрушилась кровля здания. Во врем разбора было обнаружено тело, предположительно мужчины, но оказалось, что там погибла женщина. Сейчас устанавливается ее личность и возраст, а также точная причина смерти.
Отметим, что цех принадлежал индивидуальному предпринимателю. Всех рабочих удалось эвакуировать, но одному человеку спастись не удалось.
Сейчас следователи выясняют, что же послужило причиной пожара.