Мертвую женщину нашли под обломками цеха в Новосибирске: Из-за пожара взорвался газовый баллон
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Мертвую женщину нашли под обломками цеха в Новосибирске: Из-за пожара взорвался газовый баллон

2:31:096/8/2021Фото: Следственный комитет
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Следователи пытаются установить личность и возраст погибшей, а также выясняют причины пожара.

Серьезный пожар в Новосибирске унес жизнь женщины

Следственный комитет по Новосибирской области начал проверку по факту обнаружения тела женщины на месте пожара в производственном цехе на улице Плотинной. Напомним, 8 июня, рано утром, серьезное ЧП произошло в Советском районе Новосибирска. Там случился пожар в производственном помещении на улице Плотинной. По предварительным данным, в результате возгорания там взорвались газовые баллоны. На место сразу же прибыли сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области. Они приступили к разборам завалов, ведь из-за взрыва обрушилась кровля здания. Во врем разбора было обнаружено тело, предположительно мужчины, но оказалось, что там погибла женщина. Сейчас устанавливается ее личность и возраст, а также точная причина смерти.

Отметим, что цех принадлежал индивидуальному предпринимателю. Всех рабочих удалось эвакуировать, но одному человеку спастись не удалось.

Сейчас следователи выясняют, что же послужило причиной пожара.

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