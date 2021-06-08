Россияне могут лишиться пенсии с 1 августа 2021. Кому не повезет, рассказываем

Уже с 1 августа некоторые россияне могут лишиться пенсий, если вовремя не предоставят нужные справки. Речь идет о тех, кто получает пенсии по потере кормильца. Им до 1 августа нужно принести в Пенсионный фонд справку о том, что они не трудоустроены.
Отметим, что по закону на пенсию по потере кормильца могут претендовать только те, кто прямо перечислен в законе, но при условии, что у них нет другого источника дохода. Если же такую справку не предоставить, то выплаты могут отменить. Также те кто получает такие пенсии, должны написать соответствующее заявление и приложить к нему все необходимые справки, которые подтвердят то, что они имеют право на получение выплат.
Напомним, на днях профсоюзы обратились к президенту с письмом, в котором просят вернуть индексацию пенсий для работающих пенсионеров.