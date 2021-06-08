В Бердске придумали новое время для самой ранней маршрутки №15 в июне 2021
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В Бердске придумали новое время для самой ранней маршрутки №15 в июне 2021

3:15:136/8/2021Фото: pixabay
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Работники уже неоднократно просили у властей сделать более ранним первый рейс этого автобуса.

У маршрутки 15 изменили расписание

В Бердске сотрудники предприятий химзаводской площадки уже неоднократно обращались к властям города с просьбой пересмотреть расписание маршрутки №15, которая ходит от лагеря Юбилейного до остановки «Химзавод». Люди жаловались на то, что утренняя смена начинается в 6 утра, а первая маршрутка отходила в это же время. В итоге, горожане не успевали на работу.

К счастью, власти и перевозчики отреагировали на просьбы жителей. Как сообщила начальник транспортного отдела Наталья Нятина, уже с 1 июня расписание маршрутки №15 изменилось. Теперь первый рейс идет в 5.25 утра.

Глава Бердска в свою очередь, поручил провести опрос среди работников и узнать насколько им удобен такой график.

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