В Бердске снова исчезнет вода. На этот раз отключение связано с производством аварийно-восстановительных работ внутри домовых сетей. Будет произведено отключение холодной и горячей воды у потребителей дома № 20 по ул. Красный Сокол.Вода исчезнет 9 июня - с 9 до 12 часов.
В единственном доме Бердска исчезнут горячая и холодная вода 9 июня 2021. Адрес везунчиков
3:12:506/8/2021
Воды не будет три часа.
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БердскВ единственном доме Бердска исчезнут горячая и холодная вода 9 июня 2021. Адрес везунчиков
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