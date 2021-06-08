В единственном доме Бердска исчезнут горячая и холодная вода 9 июня 2021. Адрес везунчиков
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В единственном доме Бердска исчезнут горячая и холодная вода 9 июня 2021. Адрес везунчиков

3:12:506/8/2021Фото: pixabay
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Воды не будет три часа.

Воды не будут пару часов
В Бердске снова исчезнет вода. На этот раз отключение связано с производством аварийно-восстановительных работ внутри домовых сетей. Будет произведено отключение холодной и горячей воды у потребителей дома № 20 по ул. Красный Сокол.
Вода исчезнет 9 июня - с 9 до 12 часов.
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