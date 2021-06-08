"Не отвернешься же, жалко": Рыбак за ручку переводит старушек-дачниц по хрупкому понтонному мосту через речку Раздельную в Бердске. Смотрите фото
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"Не отвернешься же, жалко": Рыбак за ручку переводит старушек-дачниц по хрупкому понтонному мосту через речку Раздельную в Бердске. Смотрите фото

4:35:386/8/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
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Дачников очень много. В основном -это пожилые люди. Наши бабушки с сумками и рюкзаками героически идут на свою любимую дачу по раскачивающемуся мосту, рискуя упасть на крутом склоне.

Мостик на дачи в районе водозабора

Мост через реку Раздельная, который соединяет два берега, на одном из которых конечная остановка маршрутки, а на другом — дачи, является достопримечательностью Бердска. Это единственный пешеходный мост в зоне отдыха. Мало того, он ещё и понтонный, то есть участок мостика крепится к плавающим на воде понтонам. Сюда приходят погулять отдыхающие санаториев «Сибиряк» и «Рассвет», дети с удовольствием качаются вместе с мостом на волнах и визжат от переполняющих их эмоций — и весело, и страшно. За мостом расположена лодочная станция, где бердчане на стоянках держат свои лодки. Поэтому часть моста приподнята над водой, чтобы катера могли заходить на причал. По мосту переходят на «дачный» берег рыбаки, причем среди любителей посидеть с удочкой много девушек, а некоторые ловят рыбу всей семьей, с детьми, совмешая хобби ипроцесс воспитания.

Но самое главное назначение моста — это переправа на дачи. На маршрутках люди доезжают до конечной остановки, она прямо перед мостом, и по мостику переходят к своим дачным участкам. Дачников очень много. В основном -это пожилые люди. Возможно, молодежь передвигается на машинах, им проще — есть права и автокредит. А вот наши бабушки с сумками и рюкзаками героически идут на свою любимую дачу по раскачивающемуся мосту, рискуя упасть на крутом склоне.

- Вы знаете, я как тимуровец весь день бабушек перевожу через этот мост. Они по земле-то нетвердо ходят, а тут, во-первых, такой уклон на мосту, что самому страшно, а, во-вторых, лодка пройдет, или ветер волну гонит, мост кидает из стороны в сторону. Наши бердские бабули нагружены «под завязку», обе руки заняты, и лезут на мост. А перил-то нет, тросы не везде схватишься. Вот я и встречаю-провожаю их. А то деды с велосипедами, тоже герои. Одного прям поймал за рубашку, тащит велик по мосту наверх, а велосипед его тащит вниз, - рассказал Алексей, рыбак на понтонном мосту.

- Надо давно построить тут приличный мост, хотя бы совместными усилиями. Устроить тут красивую пешеходную зону и мост с освещением, пусть бы санатории для всех и сделали. Сколько лет идет разговор, тут денег-то и немного надо,- говорит второй рыбак.

А Алексей тем временем, держа за руку, помогает преодолеть мост очередной женщине.
- Не отвернешься же, жалко. Это они ещё без урожая идут. Вы б посмотрели как с рассадой и огурцами тут ходят, - говорит Алексей.

Пройти по мосту через реку - то ещё приключение

Вход на мостик со стороны дач

Мост понтонный - его качает волнами

Мост на дачи представляет из себя сложную конструкцию

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