«Мебель БВК» ждет покупателей по новому адресу

Дорогие наши друзья, покупатели!
У нас большое событие - «Мебель БВК» переехали на новое место.
Многие знают нас ещё с тех времён, когда наш магазин
был расположен по адресу: ул. Первомайская, 8.
Мы все также рады предложить Вам широкий ассортимент компьютерных кресел
для офиса, дома, и, конечно, кресла для самых маленьких.
В нашем торговом зале представлена продукция таких производителей,
как «Бюрократ», «Метта», «Тайпит».
У нас большое событие - «Мебель БВК» переехали на новое место.
Многие знают нас ещё с тех времён, когда наш магазин
был расположен по адресу: ул. Первомайская, 8.
Мы все также рады предложить Вам широкий ассортимент компьютерных кресел
для офиса, дома, и, конечно, кресла для самых маленьких.
В нашем торговом зале представлена продукция таких производителей,
как «Бюрократ», «Метта», «Тайпит».
Для Вашего дома и офиса изготовим корпусную мебель
по индивидуальному заказу
Ждём Вас по адресу:
ул. К. Маркса, 23, подъезд 3, офис 3.
тел.8-913-006-11-02
по индивидуальному заказу
Ждём Вас по адресу:
ул. К. Маркса, 23, подъезд 3, офис 3.
тел.8-913-006-11-02
На правах рекламы. Фото «Мебель БВК».