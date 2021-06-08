«Мебель БВК» ждет покупателей по новому адресу
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08.06
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«Мебель БВК» ждет покупателей по новому адресу

3:55:486/8/2021Фото: «Мебель БВК»
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Мы по-прежнему рады предложить широкий ассортимент кресел для дома и офиса от лучших производителей.

Дорогие наши друзья, покупатели!
У нас большое событие - «Мебель БВК» переехали на новое место.

Многие знают нас ещё с тех времён, когда наш магазин
был расположен по адресу: ул. Первомайская, 8.

Мы все также рады предложить Вам широкий ассортимент компьютерных кресел
для офиса, дома, и, конечно, кресла для самых маленьких.

В нашем торговом зале представлена продукция таких производителей,
как «Бюрократ», «Метта», «Тайпит».
Для Вашего дома и офиса изготовим корпусную мебель
по индивидуальному заказу

Ждём Вас по адресу:
ул. К. Маркса, 23, подъезд 3, офис 3.
тел.8-913-006-11-02
Instagram
На правах рекламы. Фото «Мебель БВК».
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