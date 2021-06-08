Дочь-подросток умерла от страсти к жевательной резинке, уверена мать

Мария Морган, мать из Великобритании, утверждает, что ее дочь Саманта Дженкинс умерла десять лет назад от жевания чрезмерного количества жевательной резинки . На момент смерти Саманте было всего 19 лет. Однажды она просто упала в обморок, в конвульсиях, и ее доставили в больницу принца Филиппа в городке Лланелли, Уэльс.
Сначала они подумали, что Саманту отравили. Морган перебрала все, что могла придумать, чтобы найти вещество, отвечающее всем требованиям. Она нашла жидкость для снятия лака, ей показалось антифриз, но ничего не подошло, пишет yourtango.com.
Все, что пришлось пережить семье, - это чувство вялости, головных болей и приступ диареи в тот день, когда Саманта потеряла сознание. Потом они услышали глухой звук наверху и крик с лестницы. «Это то, что значит умереть?»
Подросток умер от пережевывания жевательной резинки?Отчеты токсикологии продолжали возвращаться отрицательными. Врачи и семья изо всех сил пытались найти виновного и найти ответы.
Через некоторое время Морган понял, что Саманта жевала огромное количество жевательной резинки. Она нашла квитанции и обертки в ящиках и сумках. В каждой квитанции была указана как минимум одна упаковка жевательной резинки.
Конечно, в жевательной резинке есть химические вещества. Больше всего Морган беспокоили аспартам и сахарные спирты. Это подсластители, не содержащие сахара, которые вызывают много возражений со стороны общественности за то, что они неестественны или опасны.
Итак, когда Морган нашла обертки, она решила, что привычка ее дочери к жевательной резинке, должно быть, была фактором ее смерти. И поскольку коронер не мог этого исключить, он указан как возможный виновник ее трагической потери. Официальной причиной смерти была признана церебральная гипоксия, вызванная судорогами и истощением электролитов.
Что такое сахарные спирты и безопасны ли они?Сахарные спирты, такие как сорбит, содержащийся в жевательной резинке Саманты, на самом деле являются углеводами. Это не сахар или алкоголь, хотя они обладают и тем, и другим. Они используются пищевыми компаниями для подслащивания своих продуктов без добавления сахара или калорий. Некоторые из них встречаются в природе, а другие производятся.
Мы поговорили с зарегистрированным диетологом Кевином Клаттом, который работает в Исследовательском центре детского питания Медицинского колледжа Бейлора. «Сахарные спирты, также называемые полиолами, используются в пищевых продуктах как из-за их сладости и функциональных свойств, так и для снижения потребления калорий», - говорит Клатт. «Многие сахарные спирты не увеличивают риск кариеса зубов (т.е. кариеса) и, таким образом, используются в жевательных резинках и многих продуктах для ухода за полостью рта, таких как зубные пасты и ополаскиватели для полости рта. Сахарные спирты давно безопасны для использования с регулирующими органами, имеющими одобрил использование многих сахарных спиртов ".
Сахарные спирты не полностью усваиваются организмом, что делает их низкокалорийными, но также означает, что они могут раздражать пищеварительную систему. Если употребить слишком много сахарного спирта, у вас могут возникнуть газы, вздутие живота и диарея. Некоторые продукты без сахара на рынке известны тем, что вызывают интенсивные сеансы на комоде, как отмечается в обзорах продуктов для этих мармеладных мишек без сахара на Amazon.
Другой ингредиент, который получил плохую репутацию, - это аспартам. Ходят многочисленные слухи и предположения о вредном воздействии именно этого заменителя сахара. Морган указывает на это как на возможную виновницу обстоятельств ее дочери. Но, по данным FDA, «Аспартам - одно из наиболее тщательно изученных веществ, входящих в состав продуктов питания человека, безопасность которого подтверждается более чем 100 исследованиями».
Клатт сообщает нам, что "в заявлении Академии питания и диетологии об их использовании отмечается, что у большинства людей, потребляющих 10-15 г в день, наблюдается небольшое количество побочных эффектов, а также увеличение метеоризма (газы) и водяного стула / диареи при приеме пищи> 30 г для некоторых сахарных спиртов. Такие побочные эффекты наиболее распространены у тех, кто потребляет продукты с высокой концентрацией сахарных спиртов, такие как конфеты и выпечка без сахара, в отличие от жевательной резинки, которая обычно содержит 1-2 г сахарных спиртов на штуку».
Вы действительно можете умереть от пережевывания жевательной резинки?Так каковы факты? Возможно ли физически проглотить достаточно сахарного спирта, чтобы вызвать истощение электролитов и последующие судороги из-за чрезмерной диареи? Может ли кто-нибудь действительно жевать достаточно резинки, чтобы умереть от нее?
По словам Клатта, человек, скорее всего, не может умереть от пережевывания слишком большого количества жевательной резинки, особенно если вы хотите обвинить сахарный спирт. «Токсикологические исследования на грызунах показывают, что для быстрой смерти необходимы очень высокие дозы, больше, чем можно было бы получить с помощью жевательной резинки», - говорит он.
«У крыс смертельная доза, необходимая для уничтожения половины подопытных животных, составляет 15,9 г сахарных спиртов на килограмм веса тела. Люди, потребляющие достаточно жевательной резинки даже для достижения таких доз, вероятно, будут страдать от острого недоедания в результате ограниченного потребления других продуктов и может иметь другие изменения в пищевом поведении, такие как уменьшение потребления жидкости. Хотя в отчете о патологии в этом случае не указывается экологическая причина, маловероятно, что это были одни только сахарные спирты».
Что убило Саманту, если не ее привычка жевать жвачку?Церебральная гипоксия - это состояние, при котором мозг по той или иной причине не получает достаточно кислорода. Это может привести к судорогам, а также к летальному исходу . Это также может быть вызвано рядом причин. Так может быть электролитный дисбаланс, который, вероятно, привел к гипоксии мозга Саманты.
Но вряд ли причиной была жевательная резинка. Церебральная гипоксия может быть вызвана острыми опасностями, такими как удушье или утопление, но также может быть вызвана длительными состояниями, такими как гипотония, травма головного мозга, БАС, путешествия на больших высотах и даже астма.
Таким образом, хотя возможно, что чрезмерное пережевывание жевательной резинки могло каким-то образом повлиять на смерть Саманты, существует гораздо больше вопросов, на которые можно ответить, просто приписав это сахарным спиртам. Ее мать признает это.
«Я не дурак, - сказал Морган Wales Online, - я понимаю, что некоторые люди говорят:« Заткнись, я жевал жевательную резинку с 10 лет, и со мной все в порядке », я понимаю».
К сожалению, хотя точная причина смерти или основные условия не были определены, эта трагическая тайна, скорее всего, останется нерешенной.