Как исполнить свои желания в Новолуние 10 июня 2021 года: магический ритуал на желание в двойное астрономическое событие – будет затмение

Летом 2021 года, а именно 10 июня нас ждет энергетически мощное астрономическое событие, о котором говорят и астрологи и эзотерики. И в астрологии и в сфере потустороннего находят свои причины считать этот день необычным.
С точки зрения астрономии нам предстоит пережит слияние Новолуния и Кольцевого солнечного затмения. Такого рода затмение бывает редко. Эзотерики говорят, что такие события являются завершающими, кульминационными в коридоре затмений, который был открыт еще 26 мая полным лунным затмением.
С точки зрения эзотериков и магов - для энергетики человека это очень значимое событие. Для многих оно будет окрашено негативно - придется получить от Вселенной все, что вы заработали себе в карму - получить свой бумеранг. Такое подведение итогов готовит нас к вступлению в следующий период нашей жизни. С учетом прошлых ошибок и энергетической программой, основанной на них.
Многие специалисты советуют менять свою жизнь именно в такие моменты. Проводить ритуалы, обряды и загадывание желаний. Хорошо визуализировать свои мечты и составлять карту желаний. Но можно прибегнуть и к магическим ритуалам.
Ритуал на желание в солнечное затмение
Пика затмение достигнет в 13.41 по московскому времени и продлится всего несколько минут. Именно в это время вам нужно все успеть сделать.
Приготовьте заранее лист чистой бумаги, купите красную или желтую свечу, запаситесь водой из природного источника и приготовьте прозрачный стакан без рисунков и гравировок.
В стакан налейте воду и поставьте его под солнечные лучи. На бумаге коротко и ясно, без частицы "не" записываем свое желание с позитивной окраской и без слов с негативным посылом.
Писать нужно рядом со стаканом с водой. В минуту пика затмения зажигаем свечу. Смотрим на огонек и представляем, как ваше желание исполняется. Пытаемся прочувствовать свои эмоции радости в тот момент. тут же вслух прочитываем свое желание на бумаге и затем говорим: "Ради светлого будущего я готов(а) меняться. Я принимаю все перемены в свою жизнь. Пусть все мои желания сбудутся. Да будет так!". Быстро выпейте всю воду из стакана, а лист с желанием сожгите над свечой. Пепел распустите по ветру.
Помните, что уложиться нужно за 3-4 минуты.