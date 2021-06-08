Как исполнить свои желания в Новолуние 10 июня 2021 года: магический ритуал на желание в двойное астрономическое событие – будет затмение
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
08.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как исполнить свои желания в Новолуние 10 июня 2021 года: магический ритуал на желание в двойное астрономическое событие – будет затмение

6:20:496/8/2021Фото: PxHere
0

С точки зрения астрономии нам предстоит пережит слияние Новолуния и Кольцевого солнечного затмения. Такого рода затмение бывает редко.

затмение
Затмение пройдет днем - успейте провести ритуал

Летом 2021 года, а именно 10 июня нас ждет энергетически мощное астрономическое событие, о котором говорят и астрологи и эзотерики. И в астрологии и в сфере потустороннего находят свои причины считать этот день необычным.

С точки зрения астрономии нам предстоит пережит слияние Новолуния и Кольцевого солнечного затмения. Такого рода затмение бывает редко. Эзотерики говорят, что такие события являются завершающими, кульминационными в коридоре затмений, который был открыт еще 26 мая полным лунным затмением.

С точки зрения эзотериков и магов - для энергетики человека это очень значимое событие. Для многих оно  будет окрашено негативно - придется получить от Вселенной все, что вы заработали себе в карму - получить свой бумеранг. Такое подведение итогов готовит нас к вступлению в следующий период нашей жизни. С учетом прошлых ошибок и энергетической программой, основанной на них.

Многие специалисты советуют менять свою жизнь именно в такие моменты. Проводить ритуалы, обряды и загадывание желаний. Хорошо визуализировать свои мечты и составлять карту желаний. Но можно прибегнуть и к магическим ритуалам.

Ритуал на желание в солнечное затмение

Пика затмение достигнет в 13.41 по московскому времени и продлится всего несколько минут. Именно в это время вам нужно все успеть сделать.

Приготовьте заранее лист чистой бумаги, купите красную или желтую свечу, запаситесь водой из природного источника и приготовьте прозрачный стакан без рисунков и гравировок.

В стакан налейте воду и поставьте его под солнечные лучи. На бумаге коротко и ясно, без частицы "не" записываем свое желание с позитивной окраской и без слов с негативным посылом.

Писать нужно рядом со стаканом с водой. В минуту пика затмения зажигаем свечу. Смотрим на огонек и представляем, как ваше желание исполняется. Пытаемся прочувствовать свои эмоции радости в тот момент. тут же вслух прочитываем свое желание на бумаге и затем говорим:  "Ради светлого будущего я готов(а) меняться. Я принимаю все перемены в свою жизнь. Пусть все мои желания сбудутся. Да будет так!". Быстро выпейте всю воду из стакана, а лист с желанием сожгите над свечой. Пепел распустите по ветру.

Помните, что уложиться нужно за 3-4 минуты.

О чем Байден и Зеленский договорились по телефону
Как в Крыму отреагировали на разрушение украинской дамбы
Шестикратный чемпион мира умер в возрасте 30 лет
Этот продукт нельзя сочетать с огурцом: а мы любим именно так
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Неприятность для тех, кто сделал Covid-вакцину: что у них находят
Выпускница явилась в таком наряде, что пришлось вызывать полицию
Если заметили у себя такое, не сомневайтесь - у вас был Covid
Буланова: Еще один яркий актер скончался от последствий Covid
новолуниесолнечное затмениеритуалкольцевое солнечное затмениезагадать желание
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Исполнения какого желания вы очень хотите?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Как исполнить свои желания в Новолуние 10 июня 2021 года: магический ритуал на желание в двойное астрономическое событие – будет затмение
    6:20:49 6/8/2021
    Как исполнить свои желания в Новолуние 10 июня 2021 года: магический ритуал на желание в двойное астрономическое событие – будет затмение
    ЧП в детском лагере "Чкаловец" Новосибирска: 30 заехавших на смену детей отправили по домам
    6:18:22 6/8/2021
    ЧП в детском лагере "Чкаловец" Новосибирска: 30 заехавших на смену детей отправили по домам
    За изнасилование 16-летней девушки судят бывшего сотрудника ГИБДД
    6:04:33 6/8/2021
    За изнасилование 16-летней девушки судят бывшего сотрудника ГИБДД
    Андрей Травников: проводить Кубок России по спортивной гимнастике – это большая честь для Новосибирской области
    5:56:51 6/8/2021
    Андрей Травников: проводить Кубок России по спортивной гимнастике – это большая честь для Новосибирской области
    В список Единой России на выборах в Госдуму может не войти Дмитрий Медведев, считают в Кремле
    5:29:30 6/8/2021
    В список Единой России на выборах в Госдуму может не войти Дмитрий Медведев, считают в Кремле
    27 июня - Петровское заговенье-2021: неделя всех святых, запреты недели и самые важные обязанности верующих
    5:20:44 6/8/2021
    27 июня - Петровское заговенье-2021: неделя всех святых, запреты недели и самые важные обязанности верующих
    Красивой до умопомрачения дочке Евы Польны и Дениса Клявера исполнилось 16 лет
    5:15:16 6/8/2021
    Красивой до умопомрачения дочке Евы Польны и Дениса Клявера исполнилось 16 лет
    Впервые с марта в России нашли почти 10 000 зараженных коронавирусом 8 июня 2021
    5:02:03 6/8/2021
    Впервые с марта в России нашли почти 10 000 зараженных коронавирусом 8 июня 2021
    Суд над организаторами смертельной вечеринки в Академгородке назначен на 17 июня. Под завалами нашли студентку
    4:54:22 6/8/2021
    Суд над организаторами смертельной вечеринки в Академгородке назначен на 17 июня. Под завалами нашли студентку
    Из-за риска радиационного загрязнения под Петербургом введен режим повышенной готовности
    4:53:04 6/8/2021
    Из-за риска радиационного загрязнения под Петербургом введен режим повышенной готовности