"Мама, боюсь, боюсь!": В Самаре пьяная мать выбросила 3-летнюю дочку в маечке с балкона 6-го этажа
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"Мама, боюсь, боюсь!": В Самаре пьяная мать выбросила 3-летнюю дочку в маечке с балкона 6-го этажа

4:30:496/8/2021Фото: pixabay
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После этого родительница вышла из дома, подобрала труп ребенка и спокойно удалилась.

Ребенок истошно кричал, пока не погиб

Жуткое ЧП произошло сегодня, 8 июня, в Самаре. Там маленькая девочка упала с высоты шестого этажа. Но это не несчастный случай – ее выбросила собственная мать. Как выяснилось, 25-летняя женщина была сильно пьяна. В воспитательных целях она схватила ребенка за майку и свесила с балкона шестого этажа. Все это время ребенок истошно кричал «Мама, боюсь, боюсь!». Но пьяную мамашу это не остановило. К сожалению, майка не выдержала и порвалась. Девочка упала и погибла на месте от полученных травм.

А родительница спокойно вышла на улицу, подобрала тело ребенка и ушла. Соседи рассказывают, что малышке было всего три года.

Местные жители хотят устроить самосуд над женщиной.

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