"Мама, боюсь, боюсь!": В Самаре пьяная мать выбросила 3-летнюю дочку в маечке с балкона 6-го этажа

Жуткое ЧП произошло сегодня, 8 июня, в Самаре. Там маленькая девочка упала с высоты шестого этажа. Но это не несчастный случай – ее выбросила собственная мать. Как выяснилось, 25-летняя женщина была сильно пьяна. В воспитательных целях она схватила ребенка за майку и свесила с балкона шестого этажа. Все это время ребенок истошно кричал «Мама, боюсь, боюсь!». Но пьяную мамашу это не остановило. К сожалению, майка не выдержала и порвалась. Девочка упала и погибла на месте от полученных травм.
А родительница спокойно вышла на улицу, подобрала тело ребенка и ушла. Соседи рассказывают, что малышке было всего три года.
Местные жители хотят устроить самосуд над женщиной.