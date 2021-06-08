В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:Слушайте, год не была в Бердске. Сегодня прилетела в гости к родителям. И я реально соскучилась по маленькому тихому Бердску, жизнь в большом мегаполисе выматывает. Пока ехали по бердскому шоссе, столько всего вспомнилось и столько эмоций. Вот честно, кто бы что не говорил, а Бердск крутой город.
Вот честно, кто бы что не говорил, а Бердск крутой город
4:25:356/8/2021
Год не была в Бердске. Сегодня прилетела в гости к родителям. И я реально соскучилась по маленькому тихому Бердску, жизнь в большом мегаполисе выматывает.
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