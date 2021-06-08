Вот честно, кто бы что не говорил, а Бердск крутой город
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
08.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Вот честно, кто бы что не говорил, а Бердск крутой город

4:25:356/8/2021
0

Год не была в Бердске. Сегодня прилетела в гости к родителям. И я реально соскучилась по маленькому тихому Бердску, жизнь в большом мегаполисе выматывает.

Под водой достаточно крутой берег - относительно местных пляжей на Дюнах глубина начинается быстро.
Бердск прекрасен
В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:
Слушайте, год не была в Бердске. Сегодня прилетела в гости к родителям. И я реально соскучилась по маленькому тихому Бердску, жизнь в большом мегаполисе выматывает. Пока ехали по бердскому шоссе, столько всего вспомнилось и столько эмоций. Вот честно, кто бы что не говорил, а Бердск крутой город.
Собчак и больной бобер: анекдот Норкина вызвал дикий хохот
Бывший зять Ельцина поделился тем, как Путин стал президентом
Кого комары кусают в первую очередь
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Врачи назвали вызывающую рак одежду
О произошедшем с Навальным в колонии узнала вся Россия
Дочь Урганта снялась в белье в метро и разъярила народ
Неожиданная находка на Марсе озадачила ученых
красивый городмегаполис
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Согласны?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскГрафик выплаты пенсии в Бердска в праздничные дни на День России с 9 по 14 июня
    4:26:59 6/8/2021
    График выплаты пенсии в Бердска в праздничные дни на День России с 9 по 14 июня
    Обряд на исполнение мыслей и перемен в жизни в День летнего солнцестояния 21 июня 2021 года
    4:20:33 6/8/2021
    Обряд на исполнение мыслей и перемен в жизни в День летнего солнцестояния 21 июня 2021 года
    Бердск«Мебель БВК» ждет покупателей по новому адресу
    3:55:48 6/8/2021
    «Мебель БВК» ждет покупателей по новому адресу
    Друзей застреленного 19-летнего Векила Абдуллаева в Мошково подозревают в избиении и ограблении
    3:47:01 6/8/2021
    Друзей застреленного 19-летнего Векила Абдуллаева в Мошково подозревают в избиении и ограблении
    Почему нельзя работать и копаться на огороде 9 июня в большой праздник Отдание Пасхи в 2021 году: суть и традиции дня
    3:20:13 6/8/2021
    Почему нельзя работать и копаться на огороде 9 июня в большой праздник Отдание Пасхи в 2021 году: суть и традиции дня
    БердскВ Бердске придумали новое время для самой ранней маршрутки №15 в июне 2021
    3:15:13 6/8/2021
    В Бердске придумали новое время для самой ранней маршрутки №15 в июне 2021
    БердскВ единственном доме Бердска исчезнут горячая и холодная вода 9 июня 2021. Адрес везунчиков
    3:12:50 6/8/2021
    В единственном доме Бердска исчезнут горячая и холодная вода 9 июня 2021. Адрес везунчиков
    БердскВесь парк Бердска огораживают двухметровым черно-матовым забором и благоустраивают за 27 млн рублей. Как его спрячут, смотрите фото
    2:58:39 6/8/2021
    Весь парк Бердска огораживают двухметровым черно-матовым забором и благоустраивают за 27 млн рублей. Как его спрячут, смотрите фото
    Россияне могут лишиться пенсии с 1 августа 2021. Кому не повезет, рассказываем
    2:55:55 6/8/2021
    Россияне могут лишиться пенсии с 1 августа 2021. Кому не повезет, рассказываем
    Мертвую женщину нашли под обломками цеха в Новосибирске: Из-за пожара взорвался газовый баллон
    2:31:09 6/8/2021
    Мертвую женщину нашли под обломками цеха в Новосибирске: Из-за пожара взорвался газовый баллон