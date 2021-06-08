Ученые открыли новый способ снижения артериального давления
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Ученые открыли новый способ снижения артериального давления

8:59:266/8/2021Фото: pixabay.com
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Ученые обнаружили, что кровеносные сосуды головного мозга и сердца более чувствительны к цинку, чем кровеносные сосуды в других частях тела

Неожиданное открытие открывает новый способ регулирования артериального давления

Высокое кровяное давление или гипертония - это ведущий поддающийся изменению фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти во всем мире. И ключом к лечению пациентов с различными состояниями, от боли в груди до инсульта, является понимание тонкостей того, как клетки вокруг артерий и других кровеносных сосудов работают, чтобы контролировать кровяное давление.
В то время как важность металлов, таких как калий и кальций, в этом процессе известна, новое открытие о критической и недооцененной роли другого металла - цинка - предлагает новый потенциальный путь для терапии гипертонии, пишет medicalxpress.com.

Результаты исследования были недавно опубликованы в Nature Communications.
Все функции организма зависят от артерий, направляющих богатую кислородом кровь - энергию - туда, где это необходимо, а гладкомышечные клетки в этих сосудах определяют, насколько быстро или медленно кровь попадает в каждый пункт назначения. Когда гладкие мышцы сокращаются, они сужают артерию и повышают кровяное давление, а когда мышца расслабляется, артерия расширяется и артериальное давление падает. Если артериальное давление слишком низкое, кровотока будет недостаточно для поддержания организма человека кислородом и питательными веществами. Если артериальное давление слишком высокое, кровеносные сосуды могут быть повреждены или даже разорваны.

«Фундаментальные открытия, сделанные более 60 лет назад, установили, что уровни кальция и калия в мышцах, окружающих кровеносные сосуды, контролируют их расширение и сокращение», - говорят ведущий автор Ашенафи Бетри, доктор философии, и старший автор Скотт Эйтон. Доктор философии и Кристин Райт, доктор философии,
Института неврологии и психического здоровья Флори и Мельбурнского университета в Австралии.

В частности, объясняют исследователи, калий регулирует содержание кальция в мышцах, а кальций, как известно, вызывает сужение артерий и вен, что повышает кровяное давление и ограничивает кровоток.

Другие клетки, которые окружают кровеносный сосуд, включая эндотелиальные клетки и сенсорные нервы, также регулируют кальций и калий в мышцах артерии и сами регулируются уровнями этих металлов, содержащихся в них.

"Наше открытие, что цинк также важен, было случайностью, потому что мы исследовали мозг, не кровяное давление, - говорит Бетри. - Мы исследовали влияние препаратов на основе цинка на функцию мозга при болезни Альцгеймера, когда мы заметили явное и неожиданное снижение кровяного давления у мышей, получавших эти препараты».

В сотрудничестве с исследователями из Медицинского колледжа Ларнера Университета Вермонта в США и Международной сердечно-сосудистой больницы TEDA в Китае исследователи выяснили, что скоординированное действие цинка на сенсорные нервы,
эндотелиальные клетки и мышцы артерий вызывают снижение уровня кальция в мышцах кровеносных сосудов. Это заставляет сосуд расслабляться, снижая кровяное давление и увеличивая кровоток.

Ученые обнаружили, что кровеносные сосуды головного мозга и сердца более чувствительны к цинку, чем кровеносные сосуды в других частях тела - наблюдение, которое требует дальнейших исследований.

«По сути, цинк оказывает обратное влияние на кровоток и давление, чем кальций, - говорит Эйтон. «Цинк - важный ион металла в биологии и, учитывая, что кальций и калий известны тем, что контролируют кровоток и давление, удивительно, что роль цинка ранее не оценивалась".

Другой удивительный факт заключается в том, что известно, что гены, контролирующие уровень цинка в клетках, связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая гипертонию, и гипертония также является известным побочным эффектом дефицита цинка. Это новое исследование дает объяснения этим ранее известным ассоциациям.

«Несмотря на то, что существует ряд существующих лекарств для снижения артериального давления, у многих людей развивается к ним устойчивость», - говорит Райт, добавляя, что ряд сердечно-сосудистых заболеваний, включая легочную гипертензию, плохо поддаются лечению доступными в настоящее время методами лечения. «Новые препараты для артериального давления на основе цинка стали бы огромным результатом случайного открытия, напомнив нам, что в исследованиях речь идет не только о поиске чего-то конкретного, но и о простом поиске».

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