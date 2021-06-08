В ожидании интима отдал 11 тыс. рублей. А потом пошел в полицию

В Горно-Алтайске у мужчины обманом украли 11 тысяч рублей за непредоставленные услуги интимного характера через интернет. Об этом сообщили на сайте администрации города со ссылкой на МВД по Горно-Алтайску.
Пострадавший хотел провести досуг в компании с девушкой, которую начал искать в интернете. Среди «жриц любви» он нашел ту, которая ему больше всех понравилась и позвонил по телефону. Девушка на звонок ответила и попросила внести предоплату, которую мужчина быстро перевел на указанный счет. За то, чтобы оплатить страховку было переведено еще 4 тысячи рублей по ее же просьбе.
Выполнение заказа затягивалось и клиент решил еще раз набрать номер телефона, по которому он звонил, на что ему ответил мужской голос и предложил перевести еще 4 тысячи рублей.
После того, как лишившись 11 тысяч рублей, мужчина не дождался исполнения заказа, он понял, что его обманули и обратился в полицию.