Подруга смертельно отравила шестью флаконами глазных капель "Визин" подругу
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Подруга смертельно отравила шестью флаконами глазных капель "Визин" подругу

9:29:436/8/2021Фото: pixabay.com
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И сама же вызвала полицию. В доме помощник шерифа обнаружил "бледную женщину без сознания", лежащую в кресле в гостиной с большим количеством раздавленных лекарств на груди.

Женщина из Висконсина обвиняется в отравлении своей подруги смертельной дозой глазных капель

37-летняя Джесси Курчевски была обвинена в пятницу в убийстве и двух кражах, согласно онлайн-протоколам суда.

Дело началось в 2018 году, когда Курчевская вызвала полицию в дом своей подруги в Пьюоки, заявив, что ее подруга не дышит, согласно жалобе на уголовное дело.
В доме помощник шерифа обнаружил "бледную женщину без сознания", лежащую в кресле в гостиной с большим количеством раздавленных лекарств на груди.

Основываясь на своих первоначальных наблюдениях, следователи полагали, что женщина умерла от передозировки наркотиков. Курчевская сказала, что есть вероятность, что ее подруга покончила с собой, но другие свидетели сказали, что женщина никогда не производила на них такого впечатления.

Токсикологические тесты показали, что у женщины в организме была смертельная доза тетрагидрозолина – основного ингредиента, используемого в глазных каплях.

Результаты токсикологического вскрытия показали, что у женщины было 160 нанограммов на миллилитр тетрагидрозолина, количество, которое, по словам одного судмедэксперта, было бы невозможно получить в организме только с помощью глазных капель.
Когда следователи сказали обвиняемой, что тетрагидрозолин убил ее подругу, и сцена была инсценирована, чтобы выглядеть как самоубийство, она сказала, что это было то, чего хотела ее подруга, и что она, должно быть, инсценировала свое собственное самоубийство с помощью раздавленных таблеток.

Позже Курчевская рассказала следователям, что она принесла своей подруге бутылку с водой, наполненную Визином из шести бутылок. Она не думала, что это убьет ее подругу, потому что это еще не убило ее, а ее подруга регулярно пила его в течение некоторого времени.

Детективы также узнали, что финансы Курчевской стали очень похожи на финансы ее подруги. Они пришли к выводу, что Курчевская совершила мошенничество на сумму более 290 000 долларов, из которых 130 204 доллара, как полагают, были "переведены мошенническим путем" чеком от жертвы Курчевской, согласно жалобе.

Курчевски впервые появилась в окружном суде Уокеша в понедельник, сообщает Fox 6. Ее денежный залог был установлен в размере 1 миллиона долларов, и она должна вернуться в суд для предварительных слушаний в конце этого месяца.

Агентство Ассошиэйтед Пресс внесло свой вклад в этот отчет.

Источник: foxnews.com

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