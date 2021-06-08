ЧП в детском лагере "Чкаловец" Новосибирска: 30 заехавших на смену детей отправили по домам

Минтруда и соцразвития Новосибирской области 8 июня прокомментировало ситуацию в лагере «Чкаловец». Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", в ведомстве держат на контроле инцидент, произошедший детском оздоровительном лагере под Новосибирском.
Во время заезда заезда детей в лагерь на первую смену 1 июня 14-летняя девочка оказалась с признаками ОРВИ. В целях безопасности находящихся в лагере детей ребенка незамедлительно изолировали. Позже ее передали родителям, которые увезли дочь домой.
"По решению управления Роспотребнадзора по Новосибирской области 30 детей, которые находились в контакте с заболевшим ребенком, были направлены домой", - рассказали в пресс-службе регионального правительства в среду.
Девочка, у которой выявили симптомы заболевания, сможет отдохнуть в другу смену послу выздоровления. Руководство лагеря уже обговорило с родителями возможность возврата денег за путевку.
Законные представители заболевшей девочки согласились перенести отдых дочери на более позднее время.
"В настоящий момент лагерь «Чкаловец» работает в штатном режиме, на его территории отдыхают 638 детей", - отметили в региональном минтруде.