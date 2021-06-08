ЧП в детском лагере "Чкаловец" Новосибирска: 30 заехавших на смену детей отправили по домам
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
08.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

ЧП в детском лагере "Чкаловец" Новосибирска: 30 заехавших на смену детей отправили по домам

6:18:226/8/2021Фото: pixabay.com
0

14-летняя девочка оказалась с признаками ОРВИ. В целях безопасности находящихся в лагере детей ее незамедлительно изолировали. Позже родители увезли дочь домой.

отдых
Попадая в лагерь, в новую атмосферу, к новым людям, дети адаптируются к разным условиям, учатся находить общий язык с коллективом

Минтруда и соцразвития Новосибирской области 8 июня прокомментировало ситуацию в лагере «Чкаловец». Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", в ведомстве держат на контроле инцидент, произошедший детском оздоровительном лагере под Новосибирском.

Во время заезда заезда детей в лагерь на первую смену 1 июня 14-летняя девочка оказалась с признаками ОРВИ. В целях безопасности находящихся в лагере детей ребенка незамедлительно изолировали. Позже ее передали родителям, которые увезли дочь домой.

"По решению управления Роспотребнадзора по Новосибирской области 30 детей, которые находились в контакте с заболевшим ребенком, были направлены домой", - рассказали в пресс-службе регионального правительства в среду.

Девочка, у которой выявили симптомы заболевания, сможет отдохнуть в другу смену послу выздоровления. Руководство лагеря уже обговорило с родителями возможность возврата денег за путевку.

Законные представители заболевшей девочки согласились перенести отдых дочери на более позднее время.

"В настоящий момент лагерь «Чкаловец» работает в штатном режиме, на его территории отдыхают 638 детей", - отметили в региональном минтруде.

Неприятность для тех, кто сделал Covid-вакцину: что у них находят
Выпускница явилась в таком наряде, что пришлось вызывать полицию
Если заметили у себя такое, не сомневайтесь - у вас был Covid
Звоночки предракового состояния, а мы часто это не замечаем
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Выпускница явилась в таком наряде, что пришлось вызывать полицию
Названа группа крови, обладатели которой имеют сильный иммунитет
Стало известно, какие методы применяли к Протасевичу
3 сигнала, что у вас уже был COVID–19
отдыхзаболеваниялагерьсимптомыинцидент
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

В лагерях будет вспышка коронавируса?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Как исполнить свои желания в Новолуние 10 июня 2021 года: магический ритуал на желание в двойное астрономическое событие – будет затмение
    6:20:49 6/8/2021
    Как исполнить свои желания в Новолуние 10 июня 2021 года: магический ритуал на желание в двойное астрономическое событие – будет затмение
    ЧП в детском лагере "Чкаловец" Новосибирска: 30 заехавших на смену детей отправили по домам
    6:18:22 6/8/2021
    ЧП в детском лагере "Чкаловец" Новосибирска: 30 заехавших на смену детей отправили по домам
    За изнасилование 16-летней девушки судят бывшего сотрудника ГИБДД
    6:04:33 6/8/2021
    За изнасилование 16-летней девушки судят бывшего сотрудника ГИБДД
    Андрей Травников: проводить Кубок России по спортивной гимнастике – это большая честь для Новосибирской области
    5:56:51 6/8/2021
    Андрей Травников: проводить Кубок России по спортивной гимнастике – это большая честь для Новосибирской области
    В список Единой России на выборах в Госдуму может не войти Дмитрий Медведев, считают в Кремле
    5:29:30 6/8/2021
    В список Единой России на выборах в Госдуму может не войти Дмитрий Медведев, считают в Кремле
    27 июня - Петровское заговенье-2021: неделя всех святых, запреты недели и самые важные обязанности верующих
    5:20:44 6/8/2021
    27 июня - Петровское заговенье-2021: неделя всех святых, запреты недели и самые важные обязанности верующих
    Красивой до умопомрачения дочке Евы Польны и Дениса Клявера исполнилось 16 лет
    5:15:16 6/8/2021
    Красивой до умопомрачения дочке Евы Польны и Дениса Клявера исполнилось 16 лет
    Впервые с марта в России нашли почти 10 000 зараженных коронавирусом 8 июня 2021
    5:02:03 6/8/2021
    Впервые с марта в России нашли почти 10 000 зараженных коронавирусом 8 июня 2021
    Суд над организаторами смертельной вечеринки в Академгородке назначен на 17 июня. Под завалами нашли студентку
    4:54:22 6/8/2021
    Суд над организаторами смертельной вечеринки в Академгородке назначен на 17 июня. Под завалами нашли студентку
    Из-за риска радиационного загрязнения под Петербургом введен режим повышенной готовности
    4:53:04 6/8/2021
    Из-за риска радиационного загрязнения под Петербургом введен режим повышенной готовности