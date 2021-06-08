Истребитель МиГ-29 по ошибке расстрелял из пушки самолет напарника на учениях
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Истребитель МиГ-29 по ошибке расстрелял из пушки самолет напарника на учениях

7:39:526/8/2021Фото: Shutterstock/FOTODOM / IanC66
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Воздушная машина не подлежит ремонту. Пилот подстреленного истребителя чудом остался жив.

Польские власти пытаются скрыть факт стрельбы польского пилота по самолету напарника

После выстрела, произведенного пилотом польского истребителя МиГ-29 из 30-миллиметровой авиационной пушки по самолету напарника, воздушная машина не подлежит ремонту. Пилот подстреленного истребителя чудом остался жив. Выстрел произошел по ошибке.

«Это сильный удар, должно быть, пилот почувствовал его. Если пуля такого калибра попала бы в обтекатель кабины, она разбила бы голову пилоту», — пояснил один из пилотов.

По словам генерала и бывшего инспектора ВВС Томаша Древняка (Tomasz Drewniak) инцидент стал возможен из-за того, что не были соблюдены правила безопасности полета. После совершения неверного маневра одним из пилотов, второй пилот был сбит с толку. Государственная комиссия страны по расследованию происшествий в воздухе проводит расследование по данному факту.

Позже командование ВС Польши опровергло факт обстрела МиГ-29, по их словам, техником было обнаружено повреждение фюзеляжа в нижней части, но оно не связано с обстрелом.

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