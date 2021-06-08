Самые важные и сильные молитвы 19 июня 2021 для чтения дома на Родительскую субботу на Троицу

Родительская суббота. которая проводится ежегодно перед празднованием самой Троицы, пожалуй, является самой крупной в году для прихожан. Она даже крупнее Радоницы, поскольку та проводилась с ограничениями в заупокойных богослужениях из-за празднования Пасхи.
Священники говорят, что поминальная молитва в этот день является особой по силе, поскольку сегодня Господь принимает молитвы за все души, и за те, что в раю, и за те, кто туда не попал.
19 июня 2021 года пройдет этот большой поминальный день.
Очень хорошо, когда православный может в этот день посетить храм для общей молитвы и поставить свечи за упокой души. Но ситуация с коронавирусом в 2021 году пока остается напряженной и не все храмы будут открыты для прихожан.
Кто-то, может быть, в силу своих объективных причин не сможет побывать в храме на богослужении. В таком случае поминальные молитвы можно прочесть дома. Главное - память.
Молитва об умерших родителях