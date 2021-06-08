Самые важные и сильные молитвы 19 июня 2021 для чтения дома на Родительскую субботу на Троицу
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
08.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Самые важные и сильные молитвы 19 июня 2021 для чтения дома на Родительскую субботу на Троицу

8:20:156/8/2021Фото: Flickr
0

Очень хорошо, когда православный может в этот день посетить храм для общей молитвы и поставить свечи за упокой души.

поминовение
Молитвы в этот день очень сильны

Родительская суббота. которая проводится ежегодно перед празднованием самой Троицы, пожалуй, является самой крупной в году для прихожан. Она даже крупнее Радоницы, поскольку та проводилась с ограничениями в заупокойных богослужениях из-за празднования Пасхи.

Священники  говорят, что поминальная молитва в этот день является особой по силе, поскольку сегодня Господь принимает молитвы за все души, и за те, что в раю, и за те, кто туда не попал.

19 июня 2021 года пройдет  этот большой поминальный день.

Очень хорошо, когда православный может в этот день посетить храм для общей молитвы и поставить свечи за упокой души. Но ситуация с коронавирусом в 2021 году пока остается напряженной и не все храмы будут открыты для прихожан.

Кто-то, может быть, в силу своих объективных причин не сможет побывать в храме на богослужении. В таком случае поминальные молитвы можно прочесть дома. Главное - память.

Молитва об умерших родителях

Общая поминальная молитва

молитва

В автокатастрофе умерла народная артистка России
Смотрящего колонии РФ сразу убили на улице на свободе
Весь мир узнал, что ждет Путина уже 21 июня
Плохая весть о тех, кто сделал Covid-вакцину: что у них находят
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Покинувший РA без жены и ребенка Гудков признался во всем
Фатальные ошибки при зарядке смартфона, которые губят его
Сдаете квартиру - готовьтесь к штрафу: о чем предупредили россиян
Громкий провал «Калибра» скрыть не удалось: все попало на видео
молитвапоминовениепраздникиТроицкая субботаВселенская Троицкая родительская суббота
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

За кого вы помолитесь?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    У вакцинированных мужчин больше шансов завести здоровое потомство, выяснили новосибирские ученые
    8:20:28 6/8/2021
    У вакцинированных мужчин больше шансов завести здоровое потомство, выяснили новосибирские ученые
    Самые важные и сильные молитвы 19 июня 2021 для чтения дома на Родительскую субботу на Троицу
    8:20:15 6/8/2021
    Самые важные и сильные молитвы 19 июня 2021 для чтения дома на Родительскую субботу на Троицу
    Неизвестный упал с Бугринского моста на подроста и погиб в Новосибирске
    7:52:36 6/8/2021
    Неизвестный упал с Бугринского моста на подроста и погиб в Новосибирске
    Истребитель МиГ-29 по ошибке расстрелял из пушки самолет напарника на учениях
    7:39:52 6/8/2021
    Истребитель МиГ-29 по ошибке расстрелял из пушки самолет напарника на учениях
    С Днём друзей открытки очень красивые на 9 июня и яркие поздравления
    7:20:58 6/8/2021
    С Днём друзей открытки очень красивые на 9 июня и яркие поздравления
    Арестованные после ЧП с выстрелом в голову сотрудником ДПС причастны к другим преступлениям в Новосибирске
    7:20:51 6/8/2021
    Арестованные после ЧП с выстрелом в голову сотрудником ДПС причастны к другим преступлениям в Новосибирске
    Рабочая неделя с 14 по 18 июня 2021 будет сокращенной из-за Дня России, напомнили в Роструде
    7:01:14 6/8/2021
    Рабочая неделя с 14 по 18 июня 2021 будет сокращенной из-за Дня России, напомнили в Роструде
    В ожидании интима отдал 11 тыс. рублей. А потом пошел в полицию
    6:34:22 6/8/2021
    В ожидании интима отдал 11 тыс. рублей. А потом пошел в полицию
    Как исполнить свои желания в Новолуние 10 июня 2021 года: магический ритуал на желание в двойное астрономическое событие – будет затмение
    6:20:49 6/8/2021
    Как исполнить свои желания в Новолуние 10 июня 2021 года: магический ритуал на желание в двойное астрономическое событие – будет затмение
    ЧП в детском лагере "Чкаловец" Новосибирска: 30 заехавших на смену детей отправили по домам
    6:18:22 6/8/2021
    ЧП в детском лагере "Чкаловец" Новосибирска: 30 заехавших на смену детей отправили по домам